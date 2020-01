Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal kecsegtet.","shortLead":"Az új erőforrás alacsonyabb üzemeltetési költéséggel, szerényebb szén-dioxid-kibocsátással és nagyobb nyomatékkal...","id":"20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd06ec5d-a42a-4174-ab82-03d2dfadf666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150d785d-243a-406b-8897-db602ab1c6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_igeretes_uj_benzinmotort_mutatott_be_a_dacia","timestamp":"2020. január. 15. 13:21","title":"Ígéretes új benzinmotort mutatott be a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap a határon túli tízmilliárdok osztásában kulcsfontosságú rendszeréhez, ezért a régi üzemeltetővel kellett hosszabbítania. A cég amúgy jól fekszik a Fidesznél, ők csinálták például a Deutsch Tamás-féle netkonzultáció honlapját.","shortLead":"Az állami informatikai beszerzések központosítása miatt nem tudott időben új üzemeltetőt szerezni a Bethlen Alap...","id":"20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330a101f-4139-4d4f-a396-56d6249b047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27462297-e896-40e4-ae94-bfbc7e2d2c1e","keywords":null,"link":"/kkv/20200116_A_kormany_veletlenul_majdnem_taccsra_tette_a_Nemzetpolitikai_Informatikai_Rendszert","timestamp":"2020. január. 16. 06:35","title":"A kormány majdnem taccsra tette a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint ez döntően etikai kérdés.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint ez döntően etikai kérdés.","id":"20200116_Az_egeszsegugyi_allamtitkar_meglepodott_a_javaslaton_ami_buncselekmennye_tenne_a_halapenz_elfogadasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c2c931a-91f0-4aaf-9a9f-dafa639a5830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee56b5a-0b72-4c52-9013-06f7e55dbb9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Az_egeszsegugyi_allamtitkar_meglepodott_a_javaslaton_ami_buncselekmennye_tenne_a_halapenz_elfogadasat","timestamp":"2020. január. 16. 14:29","title":"Az egészségügyi államtitkár meglepődött a javaslaton, ami bűncselekménnyé tenné a hálapénz elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"II. Erzsébet engedett kedvenc unokájának, Harry hercegnek, és belement abba, hogy amerikai feleségével kilépjen az uralkodói család protokolljának szorításából.","shortLead":"II. Erzsébet engedett kedvenc unokájának, Harry hercegnek, és belement abba, hogy amerikai feleségével kilépjen...","id":"20200115_Birodalmi_kilepgetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79508484-046d-41a3-931c-dc492cc7ff52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306ab50b-094d-4eb5-a775-c5d020c7eae6","keywords":null,"link":"/360/20200115_Birodalmi_kilepgetok","timestamp":"2020. január. 15. 19:00","title":"Nem egyértelmű, hogyan tud majd pénzügyileg függetlenedni Harry és Meghan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához kötné. A határozatot az Európai Néppárt képviselői is támogatták.","shortLead":"Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához...","id":"20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a3121-9a39-4ece-a146-662140ce4227","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Europai_Parlament_szavazas_jogallamisag_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 16. 12:42","title":"Megszavazta az Európai Parlament: romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider hősnője, Lara Croft köszön vissza.","shortLead":"A brit Royal Mail különleges bélyegekkel ünnepli a szigetország játékfejlesztőit. Egyes darabokról a Tomb Raider...","id":"20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35b0a904-3c3d-4e93-9200-321e5ebdfa36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e451a594-741a-4827-8f2b-290d393f6359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_royal_mail_brit_kiralyi_posta_videojatek_belyeg_tomb_raider","timestamp":"2020. január. 15. 11:03","title":"Kár, hogy a Magyar Postánál nincsenek ilyenek bélyegek, vinnék, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utasszállító bajban volt, kényszerleszállást kellett végrehajtani. Arra viszont már nem ügyeltek a pilóták, hol engedik ki az üzemanyagot.","shortLead":"Az utasszállító bajban volt, kényszerleszállást kellett végrehajtani. Arra viszont már nem ügyeltek a pilóták, hol...","id":"20200115_iskola_los_angeles_boeing_utasszallito_uzemanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85062157-3061-4778-aaf1-ab67010d6ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_iskola_los_angeles_boeing_utasszallito_uzemanyag","timestamp":"2020. január. 15. 07:18","title":"Iskolára ürítette az üzemanyagát egy Boeing Los Angelesben, 17 gyerek megsérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő felügyelőbizottságába. Azzal érveltek, hogy polgármesterként eddig is felelősségteljes döntéseket kellett hoznia a fürdő működéséről, ezért volt célszerű a lépés.","shortLead":"A fideszes többségű testület beszavazta a polgármestert az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdő...","id":"20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b8001e-4165-4c17-aff6-ef18e87c1384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25f7-f13b-42f8-a41a-05cb3bd4e60e","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_harkany_gyogyfurdo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. január. 15. 18:07","title":"640 ezret kap a gyógyfürdőtől a harkányi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]