[{"available":true,"c_guid":"5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","shortLead":"A német gyártó kompakt és könnyű sportkocsijában egy remek 6 hengeres boxermotor teljesít szolgálatot. ","id":"20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ac774ea-c032-4dc9-ae54-49c8d7d926bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb3cc51-5beb-4ee4-b90e-de9338e0f1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200116_elmenygep_kereken_400_loeros_a_legujabb_kis_porsche","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Élménygép: kereken 400 lóerős a legújabb kis Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új Edge böngésző.","shortLead":"A Microsoftnak sikerült tartania magát a korábbi ütemtervhez, így szerdán este hivatalosan is elérhetővé vált az új...","id":"20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5737d136-eea4-4274-b621-36bf416abf47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c594f70-7b63-4819-bd71-18b96d056656","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo","timestamp":"2020. január. 16. 08:33","title":"Megjött a Microsoft új, Chromium-alapú böngészője, innen már le is töltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte egy szanatórium\".\r

","shortLead":"A volt fideszes képviselő a Blikk szerint a kecskeméti börtönben van, amelyről az a hír járja, hogy \"szinte...","id":"20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cf01d4-80a9-4976-ac12-8dc8c31ebc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_mengyi_roland_borton_kecskemet","timestamp":"2020. január. 16. 07:18","title":"Titokban vonult börtönbe Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne féljünk tőlük, lefegyverezhetők, ha tudatosan vagyunk jelen az életünkben, ahol reálisan ítéljük meg önmagunkat, beleértve a képességeinket, az erőforrásainkat. Az energiavámpír az, aki fél, aki a gyengébbre vadászik, életképtelenség-érzését leplezve ezzel. ","shortLead":"Ne féljünk tőlük, lefegyverezhetők, ha tudatosan vagyunk jelen az életünkben, ahol reálisan ítéljük meg önmagunkat...","id":"20200116_Elnezest_az_on_parja_is_energiavampir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bab14f86-e8a3-4ca0-9baf-d1d465f07170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c0ffee-32c9-48c6-941d-346ba809f60e","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200116_Elnezest_az_on_parja_is_energiavampir","timestamp":"2020. január. 16. 13:15","title":"Elnézést, az ön párja is energiavámpír?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","shortLead":"Az angol márka nagyméretű luxusautójában az a szintén leköszönő 6,75 literes motor van, amelyet 60 éve gyártanak.","id":"20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f8a1a0-8900-4faf-8404-23743a2b7b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f66209-8c36-4d1a-8b74-b26356afd70c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_A_vilag_legregebb_ota_gyartasban_levo_V8asaval_bucsuzik_a_Bentley_Mulsanne","timestamp":"2020. január. 15. 10:15","title":"A világ legrégebb óta gyártásban lévő V8-asával búcsúzik a Bentley Mulsanne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","shortLead":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","id":"20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb335691-43a4-4a92-ac30-e023a660d810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","timestamp":"2020. január. 15. 13:03","title":"Nincs baj, ha leejti a Samsung új telefonját – itt a Galaxy XCover Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak felújítások.","shortLead":"A vasútfejlesztési források nagy része Budapestre koncentrálódik majd, 2020-ban 4 milliárd forint értékben zajlanak...","id":"20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed09dc3-e549-479c-a554-42d7ef8e5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1ca726-0670-41ae-b3d0-eb1168da6188","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Negyot_even_belul_lecserelik_a_MAV_kocsiparkjanak_jelentos_reszet","timestamp":"2020. január. 16. 09:36","title":"Négy-öt éven belül lecserélik a MÁV kocsiparkjának jelentős részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","shortLead":"Senki nem szavazott Putyin jelöltje ellen.","id":"20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abee5cab-4e74-4b42-a2f5-5974499d4de1","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_orosz_miniszterelnok_orosz_kormany_lemondott_mihail_misusztyin","timestamp":"2020. január. 16. 16:42","title":"Támogatták az új orosz miniszterelnök kinevezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]