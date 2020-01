Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","shortLead":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","id":"20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376017-d9ae-4a5c-9b89-2112a97d11ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","timestamp":"2020. január. 23. 11:20","title":"Üveggé változott az agya a vezúvi kitörés egyik áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert. Tarr Bélát a legjobb magyar rendezőként tartják számon, tudását mégsem Magyarországon adja tovább.","shortLead":"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová, a magyar filmes sikerek pedig nem igazolják az Orbán-rendszert...","id":"202003_tarr_bela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9df324-363e-4b94-83da-bfae98402e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b80c858-c0d3-4e72-aa0d-43ab37d4d344","keywords":null,"link":"/360/202003_tarr_bela","timestamp":"2020. január. 22. 07:00","title":"Tarr Béla: \"A politika rákos daganatként betüremkedik mindenhová\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99618f53-768c-499b-a465-e98224b4c308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jazz legújabb nemzedékéknek kétféle karosszériaváltozata lesz. Az egyik a városias, hagyományos Jazz, míg a másik a szabadidő-autósabb Crosstar.","shortLead":"A Jazz legújabb nemzedékéknek kétféle karosszériaváltozata lesz. Az egyik a városias, hagyományos Jazz, míg a másik...","id":"20200123_Honda_Jazz_2020_hibrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99618f53-768c-499b-a465-e98224b4c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f78e84-1619-4782-adcb-a2e905ea2ba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_Honda_Jazz_2020_hibrid","timestamp":"2020. január. 23. 14:28","title":"Még idén jön, de már csak hibrid lesz a Honda Jazz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Mélabéla Kft. viszi tovább a zenész üzleti ügyeit.","shortLead":"A Mélabéla Kft. viszi tovább a zenész üzleti ügyeit.","id":"202004_melabela_des_laszlo_vallalkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c26c405f-61dc-4799-922c-3f4f8206258e","keywords":null,"link":"/360/202004_melabela_des_laszlo_vallalkozasa","timestamp":"2020. január. 23. 12:00","title":"Különös nevű céggé alakítja át Bt.-jét Dés László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló koronavírus, Skóciában négy embert is kezelnek a vírusra jellemző tünetekkel, mindannyian jártak nemrég Vuhanban.","shortLead":"Bár a magyar népegészségügyi központ szerint kicsi az esély, hogy EU-tagállamban is felüsse a fejét a Kínából induló...","id":"20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355087a-d707-4c9a-a2ec-9cbd22061c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Egyelore_nincs_koronavirusveszely_az_EUtagallamokban","timestamp":"2020. január. 23. 17:06","title":"Skóciában négy embert kezelnek a koronavírusra jellemző tünetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással rendelhető felfrissített széria.","shortLead":"Nem sokkal a hivatalos leleplezés előtt a német gyártó felfedte, hogy milyen lesz a többféle plugin hibrid hajtással...","id":"20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3bf00ed-c861-4054-ac7f-609a3ce92dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e6a5b-3d3c-4e86-9b88-752ee200b784","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_itt_az_uj_mercedes_eosztaly","timestamp":"2020. január. 22. 09:22","title":"Itt az új Mercedes E-osztály, hétféle plugin hibrid változatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé, így kimarad a negyedik filmből.","shortLead":"Bár Hugo Weaving nagyon szeretett volna újra rákapcsolódni a Mátrixra, színházi munkája ezt nem teszi lehetővé...","id":"20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7300e33f-1d51-4f95-8a4d-61027a00b3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd17fa-ea1e-4c76-832f-68638346d84b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_smith_ugynok_hugo_weaving_matrix_4","timestamp":"2020. január. 22. 09:56","title":"Smith ügynök nem tér vissza a Mátrix 4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51849d60-6f78-46f6-bbf3-89125baf9d39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hágai törvényszék szerint azonnali intézkedéseket kell tenni, melyek megvédik a muszlim kisebbséget. ","shortLead":"A hágai törvényszék szerint azonnali intézkedéseket kell tenni, melyek megvédik a muszlim kisebbséget. ","id":"20200123_rohingyak_Nemzetkozi_Birosag_Mianmar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51849d60-6f78-46f6-bbf3-89125baf9d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d909640-07c5-4c56-97bd-a687219ca86c","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_rohingyak_Nemzetkozi_Birosag_Mianmar","timestamp":"2020. január. 23. 12:03","title":"Kötelezte Mianmart a rohingyák védelmére a Nemzetközi Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]