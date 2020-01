Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","shortLead":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","id":"20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520f3ad5-52de-45bd-b7ea-2c86756b0f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","timestamp":"2020. január. 26. 09:38","title":"Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyújt Szaúd-Arábiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem tartják be a határidőket, a beruházásra szánt uniós forrás is veszélybe kerülhet.","shortLead":"A város új vezetésének nem igen tetszik a híd elhelyezésének terve, de gondolkodni már nem nagyon van idő. Ha nem...","id":"20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d358733b-75d5-4c35-b677-5676523a4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba35cd27-7eb6-4e35-8eff-7f355a6f7bdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_szentendre_kerekparos_hid_eurovelo","timestamp":"2020. január. 25. 14:56","title":"Dönteni kellene, különben elúszhat a szentendrei kerékpáros híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat hagynak az agyban és a viselkedésben – foglalható össze egy, többségében brit tudósokból álló kutatócsapat új tanulmánya. ","shortLead":"A kora gyermekkori nélkülözések és traumák maradandó, két évtizeddel a megpróbáltatások után is látható nyomokat...","id":"202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd8e450d-b8fd-4928-addd-9ed513561123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4cf907-14e4-486c-b32f-7ebb2b47ef98","keywords":null,"link":"/360/202004_keplekeny_gyermeki_agy_a_figyelem_hianya","timestamp":"2020. január. 26. 09:00","title":"Kisebbre nőtt a Ceausescu rémuralma alatt felnövő állami gondozottak agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda egysnittest játszik a lövészárkokban, és azokon kívül is – nem is kérdés, hogy magukkal húzzák a nézőt. Ám mintha valami fontosat elhagytak volna a nagy futás közben. Kritika.","shortLead":"Hosszú rohanás az első világháborúban, avagy Sam Mendes, az eminens rendező és Roger Deakins, az operatőrlegenda...","id":"20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc0cf98-f044-4cfa-bbad-dd6ed0c169e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_A_tiz_Oscarra_jelolt_1917_mesterkurzusnak_remek_haborus_filmnek_csak_jo","timestamp":"2020. január. 25. 20:00","title":"A tíz Oscarra jelölt 1917 mesterkurzusnak remek, háborús filmnek csak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","shortLead":"A nemrég elhunyt áldozatok között van egy orvos, aki eddig a frontvonalban harcolt a járvány ellen.","id":"20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0def3f1f-2eb1-4c3e-b0ce-b046df022cd5","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Eddig_41_halalos_aldozatot_szedett_a_koronavirus_de_mar_van_egy_gyorsteszt","timestamp":"2020. január. 25. 08:21","title":"Eddig 41 halálos áldozatot szedett a koronavírus, de már van egy gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314","c_author":"HVG","category":"360","description":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer látogatót várnak a februári álarcos karneválra.","shortLead":"Húsznál is több nemzet hagyományai keverednek a legnagyobb horvát kikötővárosban, Rijekában, ahol idén is több tízezer...","id":"202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1888a1a-e7a0-4c6f-9e02-47675d553314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c0f7ee-830f-4ec1-9ec4-28b7ed5215a4","keywords":null,"link":"/360/202004_rijeka_europa_kulturalis_fovarosa","timestamp":"2020. január. 25. 09:00","title":"Valódi olvasztótégely Európa kulturális fővárosa és nincs is messze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]