Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","shortLead":"Szakértői csoport vizsgálja a sajtószabadság helyzetét három napon át Budapesten és vidéki szerkesztőségekben.","id":"20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff8f33-7af1-4084-a25a-c6184a33cce6","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_EUs_jelentes_keszul_a_magyar_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2019. november. 26. 09:41","title":"Már külföldön is látják, hogyan tartja el a kormány saját sajtóját az állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","shortLead":"Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja is felvetődött.","id":"20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=564e37c5-a914-4edc-9e49-e70ac108027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb8f277-2587-4e62-ab6b-cace525da973","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Tobb_sulyos_ugyben_is_nyomoznak_a_miskolci_korhazban","timestamp":"2019. november. 27. 08:09","title":"Emberi test tiltott felhasználása miatt is nyomoznak a miskolci megyei kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","shortLead":"Családja mellett számos kollégája is búcsúzott a színigazgatótól, rendezőtől. ","id":"20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=347db543-a373-47e1-8a8d-8a0000b9eb7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ec4c40-14c9-4d20-8b3f-547201662112","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Eltemettek_Karinthy_Martont","timestamp":"2019. november. 26. 16:05","title":"Eltemették Karinthy Mártont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiához kapcsolódó kérdőívről.","shortLead":"Közleményt adott ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfő délután az új Nemzeti Tiszta Fejlődési...","id":"20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3af6d56-7055-4c28-b080-9559577dd221","keywords":null,"link":"/itthon/20191125_itm_klimastrategia_konzultacio_velemeny","timestamp":"2019. november. 25. 17:12","title":"Magyarázkodik az ITM: mégis számít az emberek véleménye a klímastratégiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült, hogy éjszakánként a szó szoros értelmében is tisztul az emberi agy.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy az alvás segít az emlékek rendezésében, rögzítésében, de most az is kiderült...","id":"201947_almukban_sem_gondoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb26cdc7-667a-4e6b-bb85-5be8d13b4e4b","keywords":null,"link":"/360/201947_almukban_sem_gondoltak","timestamp":"2019. november. 26. 14:00","title":"Szó szerint kitisztítja az agyunkat egy jó alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek csoportjai előtt.","shortLead":"Az elmúlt időszak politikájának vesztese a magyar nyugdíjas társadalom volt – mondta Karácsony Gergely budapesti idősek...","id":"20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e43309f-51ff-4d69-9ae0-d0e54fc1f199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e378c980-02a5-4522-94ad-b5de1e13e1f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_karacsony_gergely_budapesti_idosugyi_tanacs","timestamp":"2019. november. 26. 13:02","title":"Karácsony: Bizonyára nagyon fontos az atlétikai vb, de az emberi életnél nincs fontosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","shortLead":"A rekorder öt év alatt 160 napnyi szabadságot spórolt meg.","id":"20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da11af0f-be91-4ebb-8489-d8a0a8c9b570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152bfec1-fb09-482c-a757-98407b90bc15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_Tobb_millio_forint_pluszpenzt_kapnak_a_ki_nem_vett_szabadsagaik_utan_a_bukott_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 27. 07:01","title":"Több millió forint pluszpénzt kapnak a ki nem vett szabadságaik után a bukott polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák rendszerint bóvli minősítésű cégei a jegybank kötvényvásárlási programjába.","shortLead":"A tiltott monetáris finanszírozás elvébe ütközhet, hogy több tízmilliárd forinttal kapcsolódnak be az oligarchák...","id":"20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c835f4-a7ae-4944-a86b-0167514d4739","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191127_oligarchak_mnb_kotvenyvasarlas_hvg_lapajanlo","timestamp":"2019. november. 27. 13:15","title":"Tízmilliárdokat kapnak az oligarchák az MNB-től, ha már máshonnan nincs pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]