[{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban.","shortLead":"Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne...","id":"202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e8b42a-7fa5-46ad-8958-74deb333f74a","keywords":null,"link":"/360/202005__halapenzvita__orokzold_tema__szurkezona__no_para","timestamp":"2020. február. 04. 13:00","title":"Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","shortLead":"Főleg az Észak-Dunántúli megyékben okozott gondot az erős szél.","id":"20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330cdf54-56b8-4e6a-9b0c-bbb8d9b92066","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_100szor_riasztottak_a_tuzoltokat_fel_nap_alatt","timestamp":"2020. február. 04. 15:07","title":"Vihar: fél nap alatt százszor riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Napot vizsgáló Parker Solar Proba egy sebességi és egy távolsági rekordot is felállított, utóbbiból még egész biztosan várhatunk néhány újabbat, nagyobbat.","shortLead":"A Napot vizsgáló Parker Solar Proba egy sebességi és egy távolsági rekordot is felállított, utóbbiból még egész...","id":"20200203_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszonda_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b531e4-3c7d-457c-9e32-a42835e96b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszonda_rekord","timestamp":"2020. február. 03. 13:03","title":"393 000 km/h sebességgel repült a NASA Nap-vizsgáló űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási a drágulás.","shortLead":"Óriási a drágulás.","id":"20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c1a3bf-c924-4aa9-ba08-3c309b667379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343dd741-d680-49db-9fc0-57feccd83624","keywords":null,"link":"/kkv/20200203_Tobbszoros_aron_kinaljak_az_orvosi_maszkokat","timestamp":"2020. február. 03. 14:06","title":"Többszörös áron kínálják az orvosi maszkokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","shortLead":"Erre a III. kerületi momentumos képviselő, Derda Ádám adatkérése során derült fény.","id":"20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b9b7ed-40cd-4c96-b66b-3efd1aa98775","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_szent_margit_korhaz_gazdasagi_igazgato_fidesz_farkas_anna_kocsiberles_autoberles","timestamp":"2020. február. 03. 13:12","title":"Négy autót béreltek a Szent Margit Kórház fideszes gazdasági igazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","shortLead":"A drog jelentős részét Budapesten árulták, de külföldre is küldtek belőle.","id":"20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74367f6-c00a-4027-b52e-af7bb524a000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbe11f29-da3e-409c-ab98-cfe2b0585b14","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Csomagkezbesito_szolgalatokkal_szallittatott_kabitoszert_ket_azsiai_ferfi_Magyarorszagra","timestamp":"2020. február. 05. 07:12","title":"Csomagkézbesítő szolgálatokkal szállíttatott kábítószert két ázsiai férfi Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","shortLead":"Korábban Észak-Korea válogatottja lépett vissza a selejtezőtől.","id":"20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f07da361-b530-4725-abf5-c894c2232c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c592d1-7889-4045-bfca-bf9e80d21d07","keywords":null,"link":"/sport/20200203_Koronavirus_Nem_jatszik_Kina_a_magyar_kezisekkel_Kazahasztan_lesz_az_ellenfel","timestamp":"2020. február. 03. 17:23","title":"Kína helyett Kazahsztánnal játszik a női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés eredménye.","shortLead":"Február 1-je óta több millió felhasználó számára vált elérhetetlenné a WhatsApp, ami nem hiba, hanem tudatos döntés...","id":"20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb1aeb8-a8c1-433b-818c-474d7ac125a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_whatsapp_frissites_android_2_3_7_ios_8","timestamp":"2020. február. 03. 18:03","title":"Az ön készülékén is elérhetetlen a WhatsApp? Ez lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]