Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807f80ac-b148-4bc7-8570-7a202ec04fe3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. ","shortLead":"Kiosztották a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat. ","id":"20200210_Oscar_dij_gala_Brad_Pitt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807f80ac-b148-4bc7-8570-7a202ec04fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b55e9b5-61eb-4f43-bbd0-6ef61eccea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_Brad_Pitt","timestamp":"2020. február. 10. 02:14","title":"Brad Pitt az Oscar-gála első nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","shortLead":"Durva fotók jelentek meg a szombati szurkolói összecsapásról.","id":"20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a64544-5b43-4cc2-8c14-f5aeabd5e374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57461c1-5e79-4515-9f33-1e8dfae07bb8","keywords":null,"link":"/sport/20200210_Betonvassal_es_deszkakkal_vertek_egymast_a_magyar_es_a_horvat_szurkolok_Pecsen__fotok","timestamp":"2020. február. 10. 13:53","title":"Betonvassal és deszkával verték egymást a magyar és a horvát szurkolók Pécsen fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","shortLead":"A jelenet Csehországban játszódott le és egyszerűen rossz nézni.","id":"20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e58ae7-b604-410a-8441-d0ebaaeb28b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e865aa-4ebf-461e-87d8-802ae1767e84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Tilos_jelzesenel_es_lezart_soromponal_vezetik_at_a_sineken_az_ovodasokat__video","timestamp":"2020. február. 10. 10:33","title":"Tilos jelzésénél és lezárt sorompónál vezetik át a síneken az óvodásokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték fekete lyukként működő vagyonkezelőjükbe, amely 2019 végén már 238 milliárdon ült.","shortLead":"Ötvenmilliárdot szedtek ki ingatlanos cégeikből a Magyar Nemzeti Bank alapítványai. Minden bevételüket beleöntötték...","id":"20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76c20582-696c-4713-830a-3e78533369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556e2425-701d-4e4f-bee1-6432642c43ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_A_Matolcsyalapitvanyok_50_milliardot_szedtek_ki_ingatlanos_cegeikbol_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 11. 06:30","title":"Kisöpörték dédelgetett ingatlanbefektetéseiket az MNB-alapítványok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d","c_author":"Kisőrsi Zsófia","category":"kultura","description":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt botrány, idén talán még nagyobbra is nőtt, mint eddig. Hogyan jutott oda az ország, hogy a magyarságot érintő egyik legnagyobb tragédiára, Budapest ostromára nem lehet békésen emlékezni?\r

\r

","shortLead":"Hetvenöt éve a mai napon törtek ki a német és a magyar katonák a Budai Várból. A megemlékezések körül eddig is volt...","id":"20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b1c0d8-0afb-4a7f-9843-ab82815d742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52946859-bd89-4ca7-a318-60877bc9077f","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_A_kitores_napjatol_a_becsulet_napjaig_miert_nem_tudjuk_meggyaszolni_Budapest_ostromat","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"A kitörés napjától a becsület napjáig: miért nem tudjuk meggyászolni Budapest ostromát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6cbc7a-fd24-4278-8172-21bf38b731ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban a Golden Globe-on és a BAFTA-n is nyert. ","shortLead":"Korábban a Golden Globe-on és a BAFTA-n is nyert. ","id":"20200210_Renee_Zellweger_nyerte_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6cbc7a-fd24-4278-8172-21bf38b731ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5436baa5-87b8-45fd-818b-dda23691a3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Renee_Zellweger_nyerte_a_legjobb_noi_foszereplonek_jaro_Oscardijat","timestamp":"2020. február. 10. 05:13","title":"Renée Zellweger nyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]