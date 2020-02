Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","shortLead":"Elkészítették a világ leginkább szennyezett levegőjű városainak listáját.","id":"20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926c86f1-2aa0-450f-8d24-926a85e2dd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9634e35-5f3a-4ff3-a036-4eb698f9c5ea","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_A_vilag_30_legrosszabb_levegoju_varosa_kozul_21_indiai","timestamp":"2020. február. 26. 13:41","title":"A világ 30 legrosszabb levegőjű városa közül 21 indiai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek arcmaszkot (elsősorban Kínában), hogy semmi fura nincsen egy ilyen kiegészítőben.","shortLead":"A múltban talán megmosolyogtató lett volna a Xiaomi egyik szabadalma, az okosmaszk. Azonban ma már annyian viselnek...","id":"20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83321e2-7251-499a-a603-e397fcad457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f3e694-1bf3-402a-8d17-64be1d3dcec1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_xiaomi_okosmaszk_legzomaszk","timestamp":"2020. február. 26. 14:03","title":"Kitalált valamit a Xiaomi: jöhet az okosmaszk, amelynek sokan vennék hasznát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","shortLead":"Miközben a vírus ellenszerét keresik, az sem egyértelmű, hogy pontosan mekkora a halálozási arány.","id":"20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b33ad4da-84cd-4577-8e35-ba2f58db5db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69931fa7-a7a3-4535-b78d-27d377a10e31","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Meg_bizonytalan_mennyire_halalos_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:39","title":"Még bizonytalan, mennyire halálos a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11092d25-2b9c-4787-9574-16cd29835dae","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Amivel most a koronavírus terjedése fenyeget, annak egy anekdotává szelídült premierje zajlott több mint fél évszázada a Royal Nagyszállóban.","shortLead":"Amivel most a koronavírus terjedése fenyeget, annak egy anekdotává szelídült premierje zajlott több mint fél évszázada...","id":"20200226_karanten_vesztegzar_royalnagyszallo_himlo_1963","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11092d25-2b9c-4787-9574-16cd29835dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275c89a8-0176-402e-8857-7e4b5967740a","keywords":null,"link":"/360/20200226_karanten_vesztegzar_royalnagyszallo_himlo_1963","timestamp":"2020. február. 26. 15:00","title":"Vírusgyanú és karantén egy pesti luxushotelben – könnyű rémtörténet 1963-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat – mesélte a hvg.hu-nak az egyik lány édesanyja, aki szerint jó körülmények között helyezték el őket, nagyon kedves velük mindenki. A 11 diák, két kísérőtanár és a két buszsofőr egy hosszú észak-olaszországi tanulmányút után került karanténba a hét végén. ","shortLead":"A hozzátartozók, barátok napközben bármikor meglátogathatják a Szent László Kórházban karanténba zártakat – mesélte...","id":"20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e2878-023a-471c-9ed6-1a868168bc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36246742-4692-4e47-84e1-cd19dd88d42d","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Karanten_a_Szent_Laszloban_tagas_ketagyas_teves_szobakban_vannak_a_diakok","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Üvegablakon keresztül láthatják egymást a karanténba zárt diákok és szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt több mint százzal nőtt a fertőzések száma.","shortLead":"Egy nap alatt több mint százzal nőtt a fertőzések száma.","id":"20200227_Koronavirus_Ujabb_ket_halott_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8002010f-16c5-447c-95ef-6d37eb3ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698005c7-f5c0-4222-b29c-48be5c0d6f67","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Koronavirus_Ujabb_ket_halott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. február. 27. 14:01","title":"Koronavírus: már 14 halott Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás megújulását.","shortLead":"Az egyházi iskolák tanárai szerint a NAT és a kerettantervek nem segítik, hanem akadályozzák a magyar oktatás...","id":"20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95cb12b8-7e88-461f-98c4-bcf7bc0ce578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd62009d-b38d-4204-af1f-207b99647d1f","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Majd_ezer_egyhazi_iskolaban_tanito_pedagogus_ment_neki_a_NATnak","timestamp":"2020. február. 28. 09:24","title":" Az egyházi iskolák tanárai is nekimentek a NAT-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]