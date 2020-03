Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","shortLead":"A kiindulási alapnak tekinthető Quadrifoglio Verdénél erősebb és könnyebb az olasz gyártó sportszedánja. ","id":"20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c235f93-1f44-49cc-b514-f1547069d8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f91985-6f4c-4240-b7f8-e974898c7c72","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_2020_eddigi_legizgalmasabb_ujdonsaga_itt_a_szupersportos_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2020. március. 03. 09:21","title":"2020 eddigi legizgalmasabb újdonsága: itt a szupersportos új Alfa Romeo Giulia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is beadott egy látványos tervet.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai hadsereg egy új repülőtípussal pótolná egyik forgalomból kivont gépét. A vonatkozó pályázatra a Boeing is...","id":"20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54779f02-8d0c-4d08-b240-366b8b758c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67dd868-18a3-4061-89e3-4c56e894c3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_boeing_fara_harci_helikopter_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. március. 04. 21:09","title":"Megmutatta a Boeing, milyen lehet a jövő katonai helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja miről beszél: korábban ő is bűnözőként élt. Tanítványai között van Zolika, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki. ","shortLead":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja...","id":"20200303_Getto_Balboa_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3589f315-f8b7-4a26-9810-c11cd60639b7","keywords":null,"link":"/360/20200303_Getto_Balboa_elso_resz","timestamp":"2020. március. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Tudták, hogy le kell lőjenek, különben kivégzem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell tenni.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell...","id":"20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcc600-6e2c-4559-8643-761b5642a6f5","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Itt a mentők tájékoztatója a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához, mely a német Polarstern (Sarkcsillag) kutatóhajón, az Északi-sarktól több mint 150 kilométerre vizsgálja a klímaváltozást – közölte az Alfred Wegener Kutatóintézet.","shortLead":"Egy orosz jégtörőnek sikerült elszállítania az ellátmányt és a friss személyzetet minden idők legjelentősebb sarkkutató...","id":"20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c128ccee-bd9c-4fc3-a73e-34e75dcc1306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f6b60-ff66-4990-a716-f046975aff75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_polarstern_kutatohajo_ellatmany_jegtoro_dranyicin","timestamp":"2020. március. 04. 10:03","title":"129 méter hosszú orosz jégtörőhajóval vitték a Nutellát minden idők legjelentősebb sarkkutató expedíciójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origónak a címlapra kell tennie, hogy nem mondott igazat a momentumos politikusról. ","shortLead":"Az Origónak a címlapra kell tennie, hogy nem mondott igazat a momentumos politikusról. ","id":"20200303_Masodfokon_is_nyert_Donath_Anna_az_Origo_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe3e684c-4713-4d34-befe-c72cd39c5c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90400467-42d6-45cb-ba99-f32a63f8b519","keywords":null,"link":"/itthon/20200303_Masodfokon_is_nyert_Donath_Anna_az_Origo_ellen","timestamp":"2020. március. 03. 15:13","title":"Másodfokon is nyert Donáth Anna az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c1a36f-1c2f-4790-a4ac-a725bf51ca4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak ukrán munkavállalóból 45 ezernél is többen jöttek dolgozni.","shortLead":"Csak ukrán munkavállalóból 45 ezernél is többen jöttek dolgozni.","id":"20200303_157_szazalekkal_tobb_nott_a_vendegmunkasok_szama_tavaly_szeptember_ota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0c1a36f-1c2f-4790-a4ac-a725bf51ca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2a4738-32d3-4af9-bf32-67fd51746331","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_157_szazalekkal_tobb_nott_a_vendegmunkasok_szama_tavaly_szeptember_ota","timestamp":"2020. március. 03. 20:15","title":"157 százalékkal nőtt a vendégmunkások száma tavaly szeptember óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","shortLead":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","id":"20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078f3aa-d2fa-4387-aaf1-a57ba11ed932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 12:50","title":"Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]