Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","shortLead":"A megyék többségében csökkent vagy nem változott az influenzás tünetekkel az orvoshoz fordulók aránya.","id":"20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7311030c-c0f8-4d2c-820d-ea98f5bb6130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c05e-75a7-4f93-99e1-2952fa43acdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Lassabban_terjed_az_influenza_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 05. 12:42","title":"Lassabban terjed az influenza Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","shortLead":"Milánóból érkezett, ott is dolgozik.","id":"20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a13ac2-caef-4445-900a-f285e5174d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Debreceni_a_harmadik_fertozott","timestamp":"2020. március. 05. 20:17","title":"Debreceni a harmadik koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell tenni.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat érthető ábrákon igyekszik elmagyarázni, hogyan lehet felismerni a tünetetek és mit kell...","id":"20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edcc600-6e2c-4559-8643-761b5642a6f5","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Itt_a_mentok_tajekoztatoja_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Itt a mentők tájékoztatója a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","shortLead":"Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból.","id":"20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fd46c4-8ab9-4efd-819a-53bcae6818ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9895f368-a6c2-4adc-a410-a6915095f847","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_lengyel_kulonvonat_cof_marcius_15_koronavirus","timestamp":"2020. március. 04. 13:35","title":"Nem jönnek különvonattal lengyelek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","shortLead":"A Facebook egy kisebb, de látványos változtatást hajtott végre legfőbb alkalmazásában. Ez most kimondottan hasznos.","id":"20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4834ea2-5047-475e-9ea2-597b03f4b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06005fc-a2e3-4bad-93c4-e3aa91a2a595","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_facebook_alkalmazas_frissites_menupont","timestamp":"2020. március. 04. 16:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Facebookot, talán már önhöz is megérkezett az új menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali tömörülés. Most színre lép az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom.","shortLead":"A volt szocialista politikus már az MSZP-ből való kilépésekor azt mondta, hogy nincs jelenleg igazi baloldali...","id":"20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5c5c6b-47f4-4f8f-974a-483c33dba08e","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_szanyi_tibor_baloldali_part_alapitas","timestamp":"2020. március. 04. 13:22","title":"Pártot alapított Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","shortLead":"Bénáztak egy sort a fideszes győri polgármester kedvéért hozott törvénynél.","id":"20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=612b1f37-d6bb-4cf1-b5a5-6f8b8979c930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959b1406-fc8d-4b03-8002-b6601c5766d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_dezsi_csaba_gyor_orvos_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. március. 05. 16:36","title":"Majdnem olyan lex Dézsi született, amely pont Dézsire nem vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából kiindult kórt Iránból már több más országba is tovább vitték, egyebek mellett Afganisztánban, Katarban, Kuvaitban, valamint USA-ban és Kanadában találtak beteg irániakat. Nem véletlen, hogy éppen Iránból terjed gyorsan a kór: miközben a perzsa államban működő diktatúra akadályozza az információáramlást és rontja az intézmények hatékonyágát, a nemzetközi utak metszéspontjában lévő országban súlyos gondokkal küszködik az egészségügy. Egy kint élő magyar szerint a hétköznapok igencsak megváltoztak.","shortLead":"Iráni állampolgárok a Magyarországon elsőként regisztrált, koronavírussal fertőzött betegek. Az eredetileg Kínából...","id":"20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a533899-6f28-4082-aad5-12dd36420b7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f5183c-88b8-4189-80cf-7e0ec35ff9d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Miert_pont_Iran_a_masodik_legveszelyesebb_gocpont","timestamp":"2020. március. 05. 11:05","title":"Miért pont Irán a második legveszélyesebb koronavírus-gócpont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]