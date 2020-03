Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal erősebbnek, csak most következnek.","shortLead":"Tovább növelte az előnyét Joe Biden az elnökjelöltségért folyó küzdelemben, és azok az államok, ahol őt mérték sokkal...","id":"20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84e5934f-6e51-4fdc-a77d-4f7618bdb071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1794810-4402-4225-869b-c4bb5d3ecf25","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Biden_elovalasztas_usa_sanders","timestamp":"2020. március. 11. 05:15","title":"Óriásit nyert Joe Biden az újabb amerikai előválasztásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea9c9a0-37ba-4337-bd6e-953d3c5ad718","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A nem EU-s államok az uniótól és a menekültektől is pénzt akarnak, így folytatódik a húzd meg, ereszd meg játék.","shortLead":"A nem EU-s államok az uniótól és a menekültektől is pénzt akarnak, így folytatódik a húzd meg, ereszd meg játék.","id":"202011_szinjatszo_kor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dea9c9a0-37ba-4337-bd6e-953d3c5ad718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ce39c4-4c5c-4401-912d-09296c7efe28","keywords":null,"link":"/360/202011_szinjatszo_kor","timestamp":"2020. március. 12. 11:00","title":"Piszkos játékot játszanak Európával a menekülthajókat elkapó országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b618505-c33b-49a1-8ea9-0df1d6208c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tartós cikkek, a liszt, az olaj, a cukor fogy továbbra is leginkább, de van, aki a sörre és a borra esküszik. 