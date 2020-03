Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","shortLead":"A The Killers frontembere is felvette a harcot a koronavírussal.","id":"20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49060b48-296e-41fc-96ab-2a2fcbc15a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81f60ac-a2f2-49b0-b63f-4e3226f9d5b8","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Ilyen_amikor_egy_rocksztar_mos_kezet","timestamp":"2020. március. 18. 09:20","title":"Ilyen, amikor egy rocksztár mos kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","shortLead":"Biológiai vészhelyzetet hirdetett az ausztrál kormány.","id":"20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7613e-9416-4b8a-a911-a1fba360da55","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_ausztralia_koronavirus_kiutazas","timestamp":"2020. március. 18. 05:56","title":"Kiutazási tilalmat rendeltek el Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","shortLead":"Csak ezen a héten 30 forinttal lett olcsóbb a 95-ös benzin.","id":"20200318_benzinr_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d166684d-c640-4cdf-8dd3-66c272c5bf69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad12bd74-55b7-43c5-a20c-781718451f09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_benzinr_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:19","title":"Már nagyon közel a 300 forintos benzinár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","shortLead":"A munkavállalók a leállás ideje alatt is kapnak bért, szabadságon lesznek.","id":"20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61512058-a6ab-42a5-91f5-765378c45a74","keywords":null,"link":"/kkv/20200319_denso_magyarorszag_kft_fehervar_leallas_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:01","title":"A Denso fehérvári üzeme is leáll a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.\r

","id":"20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d35980b-8ad5-483f-9ba2-5088af7cb154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1cd858-354f-44df-b520-b79792f6e6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Negyszaz_dolgozot_kuld_el_a_kisvardai_Hada","timestamp":"2020. március. 18. 13:41","title":"Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Ha szinte már csak a járvány tölti ki a gondolatainkat, érdemes megszívlelnünk ezeket a tanácsokat.","id":"20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64788d19-198a-4a3b-8dd5-3de1c9fa06ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb9c1d6-3cc9-4624-ab7b-74811d1f4c58","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200318_Ezt_tegyuk_ha_tulzottan_szorongunk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 18. 17:40","title":"Ezt tegyük, ha túlzottan szorongunk a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]