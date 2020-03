Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","shortLead":"A váltófutást megtartják, és nézők is követhetik a helyszínen, ám az ünnepségek elmaradnak. ","id":"20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7911bfd2-f776-4227-b550-4dd442bc8a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52077c03-26fc-4ebe-abdc-119c7ca4f0ba","keywords":null,"link":"/sport/20200317_Futva_korbeviszik_az_olimpiai_langot_de_az_unnepsegeket_lefujtak_a_virus_miatt","timestamp":"2020. március. 17. 12:28","title":"Futva körbeviszik az olimpiai lángot, de az ünnepségeket lefújták a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","shortLead":"Két hetet csúsznak a szinkronfelvételek.","id":"20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=788f14be-7032-4654-8bc0-0e52311dcde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825c941-0999-4674-962e-6f2ddae54e4c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_koronavirus_jarvany_hbo_magyar_szinkron","timestamp":"2020. március. 18. 15:57","title":"Az HBO-szinkronoknak is betett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","shortLead":"Mobiltelefonos cellainformációk és büntetések bizonyítják, hogy az olaszok még mindig túl sokat járnak el otthonról.","id":"20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a7e1b24-e20e-4a4d-98b8-f1ac7f6c4f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737360ca-675f-455b-80d6-5dd7a3e350bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Tizezrevel_buntetik_meg_most_az_utcan_lodorgo_olaszokat","timestamp":"2020. március. 18. 17:23","title":"Tízezrével büntetik meg most az utcán lődörgő olaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","id":"20200318_koronavirus_plakat_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97302763-8003-45a6-822b-4cb011b42c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_plakat_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 10:37","title":"Elindult az új kormányzati plakátkampány – most a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","shortLead":"Az osztrák-magyar határnál rekedt vendégmunkások Magyarországon keresztül fognak hazajutni.","id":"20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a9c0ea-1374-404c-909f-7bb6d90d8516","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_vendegmunkas_osztrak_magyar_hatar_hegyeshalom","timestamp":"2020. március. 17. 21:03","title":"Megnyitották a határt a Hegyeshalomnál veszteglő románok és bolgárok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","shortLead":"Az amerikai elnök több pontból álló iránymutatást tett közzé, remélve, hogy ezzel megállítható a fertőzés terjedése.","id":"20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a654e-9670-4564-a20d-ce6e3eaae6bc","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_donald_trump_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. március. 16. 21:40","title":"Már Trump is home office-t sürget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem a tömegközlekedést szeretnék használni.","shortLead":"Az egyik cégnél 30 százalékos menetdíj kedvezményt biztosítanak azoknak, akik halaszthatatlan ügyeik intézéséhez nem...","id":"20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e58e91ac-5e22-4438-ae8d-15ecc4227366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ad06cc-64d5-4e81-b0ff-e4a0d2d33b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_olcsobb_villanyautohasznalat_es_fertotlenites_a_magyar_automegosztoknal","timestamp":"2020. március. 18. 08:22","title":"Olcsóbb villanyautó-használat és fertőtlenítés a magyar autómegosztóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján az ország döntő többsége úgy érzi, hogy elegendő információja van az ügyben. A kormány döntéseit többen tartják hatékonynak, mint nem, igaz a kabinet kompetenciájában főként a Fidesz-szavazók bíznak. ","shortLead":"Még múlt héten készített közvélemény-kutatást a Medián a HVG megbízásából a koronavírus-járványról, ez alapján...","id":"20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c806dac3-ff1c-438a-865b-c570404f097b","keywords":null,"link":"/360/20200318_Median_Elzarkoznak_Felzarkoznak","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"Medián: A többség elégedett a tájékoztatással, az egészségügyről kevésbé derűlátók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]