[{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá.","shortLead":"Orvosok, ápolók kerültek járványügyi megfigyelés alá.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_imre_korhaz_zarlat_ugyelet_egeszsgugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39dc5b63-f7fa-4459-a9df-c2b0b1d8b4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_imre_korhaz_zarlat_ugyelet_egeszsgugy","timestamp":"2020. április. 03. 08:55","title":"Járványügyi zárlat miatt nem ügyel a Szent Imre Kórház érsebészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","shortLead":"A klubok képviselői megegyeztek abban, hogy a bajnokságot befejezik, csak azt nem tudni még, mikor.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68cb11d7-9ed7-480f-9a23-285772590152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad19aa-2e2f-4a91-9ad8-c891eca0e9a5","keywords":null,"link":"/sport/20200403_koronavirus_jarvany_premier_league_hatarozatlan_ideju_felfuggeszetes","timestamp":"2020. április. 03. 18:10","title":"Határozatlan időre felfüggesztették a Premier League-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","shortLead":"A rendőrök egy 39 éves nőt gyanúsítanak. \r

","id":"20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27624336-8e14-465f-be8b-89bdbe49b749","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Megoltek_egy_ferfit_Godollon","timestamp":"2020. április. 02. 08:25","title":"Megöltek egy férfit Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Lehet-e elnökválasztást tartani májusban Lengyelországban, ha az emberek jórészt ki se léphetnek a lakásukból? Ez még nem dőlt el.","shortLead":"Lehet-e elnökválasztást tartani májusban Lengyelországban, ha az emberek jórészt ki se léphetnek a lakásukból? Ez még...","id":"20200403_Lengyel_elnokvalasztasi_patthelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0e8d1a-7ea6-462d-89bd-a52dc6379ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd98ff3-0f15-4cf5-9819-dd66384b96ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Lengyel_elnokvalasztasi_patthelyzet","timestamp":"2020. április. 03. 19:24","title":"Lengyel elnökválasztási patthelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát. Hogy mivel? Hát azzal, amit otthon találtunk: ceruzákkal, gyorsfagyasztott pizzával, egy szakadt pólóval, konyhai dolgokkal. A háziasított művészetet mint időtöltést csak ajánlani tudjuk ezekben a nehéz napokban.","shortLead":"Beleállt a HVG Kiadó csapata is az új internetes kihívásba, és megalkottuk híres műremekek karanténosított változatát...","id":"20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90618286-450f-4b23-a60a-d7eb0380f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059af393-18f1-4eaf-817e-e5fbf865d349","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Az_Asito_inas_en_vagyok_avagy_hogyan_ussuk_el_az_idot_mualkotasok_haziasitasaval","timestamp":"2020. április. 03. 18:07","title":"„Az Ásító inas én vagyok”, avagy hogyan üssük el az időt műalkotások háziasításával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","shortLead":"Radnóti Ákos tünetmentes, otthonról dolgozik.","id":"20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84aa3a3c-5a97-4635-b158-71f463f1b30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a7cec-202b-4750-8f6c-d0e114a13880","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Koronavirusos_az_egyik_gyori_alpolgarmester_is","timestamp":"2020. április. 02. 08:10","title":"Koronavírusos az egyik győri alpolgármester is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a90ca07-a0da-443f-ae13-71fa40ed8d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kriminológus szerint a besúgás nem feltétlenül tesz jót a társadalom egészségének.","shortLead":"A kriminológus szerint a besúgás nem feltétlenül tesz jót a társadalom egészségének.","id":"20200403_A_torvenytisztelo_nemetek_sorra_jelentik_fel_azokat_akik_megszegik_a_jarvany_elleni_szabalyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a90ca07-a0da-443f-ae13-71fa40ed8d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ccdab4-132b-477a-bab4-4e1211bf1a9c","keywords":null,"link":"/elet/20200403_A_torvenytisztelo_nemetek_sorra_jelentik_fel_azokat_akik_megszegik_a_jarvany_elleni_szabalyokat","timestamp":"2020. április. 03. 08:48","title":"A törvénytisztelő németek sorra jelentik fel azokat, akik megszegik a járvány elleni szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is támogatni fogja.","shortLead":"Az Apple Watch okosóra soron következő operációs rendszere, a watchOS 7 állítólag már a véroxigénszint mérését is...","id":"20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52f25a2-712d-43bd-b3e6-d7c018256e91","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_watch_6_watchos_7_veroxigenszint_merese","timestamp":"2020. április. 03. 09:03","title":"Bekapcsolhatnak egy életmentő funkciót az új Apple Watch-ban, a régebbiekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]