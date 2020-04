Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nappal viszont tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható.\r

","shortLead":"Nappal viszont tiszta lesz az égbolt, csapadék nem várható.\r

","id":"20200414_Akar_minusz_4_fok_is_lehet_szerda_ejszaka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33722d3a-5330-4ffc-a82c-78bd9325525e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be41c3f0-8d0c-460b-8fb3-09b76f4d662c","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Akar_minusz_4_fok_is_lehet_szerda_ejszaka","timestamp":"2020. április. 14. 17:53","title":"Akár mínusz 4 fok is lehet szerda éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív teszt nélkül.","shortLead":"42 városvezető közös levélben szólította fel a miniszterelnököt, hogy ne küldhessenek vissza a kórházak beteget negatív...","id":"20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113326bd-84ea-4731-a893-493bbc17a7e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Nincs_tobb_turelem__Orbannak_uzentek_az_ellenzeki_polgarmesterek","timestamp":"2020. április. 14. 17:47","title":"\"Kezdjék meg a tesztelést most!\": Orbánnak üzentek az ellenzéki polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","shortLead":"Az állatkerteket is keményen sújtják a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére hozott intézkedések.\r

","id":"20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d49a30-c0de-4be2-a63c-5d679ed58ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8eb5d63-a4ce-4bd2-9ce3-964a1f9fb6ea","keywords":null,"link":"/elet/20200415_koronavirus_jarvany_allatkert_anyagi_nehezsegek","timestamp":"2020. április. 15. 10:06","title":"Egymással etethetik meg az állatokat egy német állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vermonti szenátor, aki nemrég még az ellenfele volt a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben, most támogatásáról biztosította Joe Bident.","shortLead":"A vermonti szenátor, aki nemrég még az ellenfele volt a demokrata elnökjelöltségért folyó küzdelemben, most...","id":"20200413_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_bernie_sanders_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb52a25d-c9f0-494b-b432-fbc8a55ad0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7582bca2-73ba-41ee-93c6-f8a8d36d0e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_bernie_sanders_donald_trump","timestamp":"2020. április. 13. 22:20","title":"Joe Bident támogatja Bernie Sanders","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","shortLead":"Egyelőre még X8-as sincs nemhogy a még sportosabb M-variáns.","id":"20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49c4e44-f9db-4876-b6af-8e6d046b1a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81ed19-d0c6-4d43-82b3-c99abc1ab644","keywords":null,"link":"/cegauto/20200414_A_nevet_mar_levedettek_BMW_X8_Mnek_mar_csak_a_kocsi_kell_hozza","timestamp":"2020. április. 15. 04:18","title":"A nevét már levédették a BMW X8 M-nek, már csak a kocsi kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","shortLead":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","id":"20200415_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2d154-99ff-4207-a036-660b3552b35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 16:01","title":"Németországban a fertőzötteknek már több mint fele meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","shortLead":"A viktoriánus villa sok inspirációt nyújtott a világhírű írónak a Harry Potter-könyvekhez.","id":"20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3ec384-b5b1-4973-89b5-4ff8113dab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b6ab34-5a46-41ce-85d9-6a8cfd9374c7","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_j_k_rowling_ingatlan_villa_tutshill","timestamp":"2020. április. 15. 08:40","title":"J. K. Rowling titokban visszavásárolta a házat, ahol gyermekkorát töltötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal emelné ki a mezőnyből a cég.","shortLead":"2020-ban sem maradunk új iPhone-ok nélkül. A hírek szerint a drágábbakat egy mára elfeledett, ám sikeres dizájnnal...","id":"20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1d1adc-d09b-429c-8990-b3b9386a5ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e9d15-f46b-4d1f-85d8-b1772fe31093","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_iphone_12_2020_osz_bemutato_apple_ipad_pro_lidar_szkenner","timestamp":"2020. április. 15. 09:33","title":"Négyféle iPhone jöhet idén, kettőnél iPad-szerű kinézetet jósolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]