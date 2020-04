Döntött az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a férfi Bajnokok Ligája négyes döntőjének új időpontjáról: jelen állás szerint december 28-29-én tartják majd meg.

A legjobb négy csapat eredetileg május 30-31-én mérkőzött volna, ám az EHF márciusban augusztus 22-23-ra halasztotta a finálét, amelyet most még tovább tolt. A helyszín, Köln, nem változott.

A negyeddöntőbe jutásért a MOL-Pick Szeged a címvédő észak-macedón Vardar Szkopje, a Telekom Veszprém pedig a lengyel Orlen Wisla Plock együttesével találkozik majd – valamikor. Arról ugyanis még nincs hír, hogy mikor indul újra a sorozat. A két magyar csapat azonos ágon van, vagyis továbbjutás esetén a nyolc között egymással játszanának.

Az EHF azt is jelezte, hogy továbbra is egyeztet a többi házigazdával is, így Budapesttel a női BL, míg Berlinnel a férfi EHF Kupa négyes döntőjéről. Előbbit szeptember 5-re és 6-ra, utóbbit augusztus 29-re és 30-ra halasztották korábban.