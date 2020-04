Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be az 53. heti bónuszt jövőre a nyugdíjasoknak, hogy azt sem lehet még tudni, hány járulékfizető marad majd végül a gazdasági krízis miatt. ","shortLead":"Miközben a nyugdíjkassza bevételei már eddig is csak szűken fedezték a kiadásokat, Orbán Viktor úgy jelentette be...","id":"202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804b004c-9c79-47d4-82e5-e25e4c34d456","keywords":null,"link":"/360/202016_a_13_havi_nyugdij_tundoklese_es_bukasa_ujraszavazatvasarlas","timestamp":"2020. április. 20. 15:00","title":"Orbán Viktor politikai hazárdjátéka a 13. havi nyugdíj ismételt bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","shortLead":"A 83 éves színésznő folyamatos segítségre szorul.","id":"20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90aa10e-8e7b-4dc6-ba42-6ef449cf0b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251f7871-a42f-44e1-b5d4-8e35666c995d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_csuros_karola_korhaz_kezeles_","timestamp":"2020. április. 21. 09:52","title":"Hazaengedték a kórházból Csűrös Karolát, de nem tud lábra állni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem bírta ki.","shortLead":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem...","id":"20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68ad120-d000-4006-80dd-a4f30dc268a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","timestamp":"2020. április. 21. 06:10","title":"Bezár a koronavírus miatt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról játszható online kalandjátékot indítanak, nem csak gyerekeknek. A szombati versenyre nincs létszámlimit, több ezer érdeklődőt várnak.","shortLead":"Több mint 15 ezer ember mozgatnak meg éves szinten a Medve Szabadtéri Matekverseny szervezői, akik most egy otthonról...","id":"20200422_medve_matek_logirintus_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5068f829-4798-4e44-a493-6fb511f99d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c67f91f-4b51-442c-92a0-7cfefa398f5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200422_medve_matek_logirintus_jatek","timestamp":"2020. április. 22. 07:03","title":"Több ezer embert várnak szombaton a Medve Matek ingyenes, logikai kalandjátékába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","shortLead":"A koronavírus-járvány után további korlátozásokat vezetnének be az autós forgalomra. ","id":"20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de63eaac-e7be-423e-b03b-7e5d6edf4c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396f18c6-8be0-48e3-87ae-5ecd9cf54e4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200422_Milano_ambiciozus_tervvel_csokkentene_a_varosi_autoforgalmat","timestamp":"2020. április. 22. 10:06","title":"Milánó ambíciózus tervvel csökkentené a városi autóforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","shortLead":"A sokszoros Super Bowl-győztes edzeni próbált, de a karantén szabályai rá is vonatkoznak. ","id":"20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fd71a9-2be9-4f9b-a367-f71dc584bd35","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Tom_Bradyt_kizavartak_egy_parkbol_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 09:16","title":"Tom Bradyt kizavarták egy parkból a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","shortLead":"A korábbi időszakhoz képest tovább vannak nyitva a lánc boltjai.","id":"20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d2b6c3-1adf-4039-a653-adb7397a8454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681b8c6-fe1e-4df0-9c68-6d1fd6270b0b","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_spar_uzlet_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 22. 09:21","title":"Megint változott a Spar nyitvatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]