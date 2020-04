Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai...","id":"20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aa2bd2-ac39-4256-9819-934a026d990a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","timestamp":"2020. április. 29. 21:06","title":"Nem változott az amerikai jegybank kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","shortLead":"Több jótékonysági szervezetnek is segít pénzt gyűjteni a TikTok a rendszerbe nemrég beemelt adománygyűjtő matricákkal.","id":"20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2353492e-a50f-43b5-9aad-c9e6f089cb08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_tiktok_bytedance_adomanygyujtes_matrica","timestamp":"2020. április. 29. 10:03","title":"Pénzgyűjtő matricákkal szállt be a bajba jutott gyerekeket segítő kampányba a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","shortLead":"Félmilliárd dollárra lenne szükség, hogy egy darabig el tudják látni a rászorulókat.\r

","id":"20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2089b543-d7bd-4ba8-95b1-683cb6de8021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c486e62-2bc0-40a7-a993-6fbd5a7174b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_ENSZ_Tobb_mint_43_millio_embernek_nem_jut_etel_KeletAfrikaban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 29. 06:15","title":"ENSZ: Több mint 43 millió embernek nem jut étel Kelet-Afrikában a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mostantól beleszámolják a kórházakon kívül a járvány áldozatául esett betegeket is a statisztikába.","shortLead":"Mostantól beleszámolják a kórházakon kívül a járvány áldozatául esett betegeket is a statisztikába.","id":"20200429_Mar_26_ezer_felett_a_brit_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=668ba37d-19a8-483e-aeef-184b9a6553c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af76e8-9e24-47ca-a217-99e9e35f694f","keywords":null,"link":"/vilag/20200429_Mar_26_ezer_felett_a_brit_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 29. 19:22","title":"Már 26 ezer felett a brit halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","shortLead":"Lebukott egy futár Németországban, a nyomok egy nógrádi faluba vezettek. A rendőrök egy profi kertészetet találtak.","id":"20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f49a32de-49f7-4e05-984e-9c965dee621e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7e8b1-ca5a-4958-91ca-85b00c9ac09a","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Szuret_utan_csaptak_le_a_rendorok_egy_nogradi_marihuanaultetvenyre","timestamp":"2020. április. 30. 07:56","title":"Szüret után csaptak le a rendőrök egy nógrádi marihuánaültetvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b58ad-811e-48e9-9582-916d82528821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","timestamp":"2020. április. 29. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","shortLead":"A gyanú szerint a pár gyermekpornográf képeket is terjesztett különböző fórumokon.\r

","id":"20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6883a50b-b0b5-473b-aab9-8d1d375cbf0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Sajat_gyermeket_zaklatta_egy_ferfi_elettarsa_pedofil_kepeket_keszitett_ovodasokrol","timestamp":"2020. április. 29. 08:57","title":"Saját gyermekét zaklatta egy férfi, óvónő élettársa pedofil képeket készített óvodásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]