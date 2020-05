Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be egy aprócska hiba.","shortLead":"Szerdán több fejlesztő is arra panaszkodott, hogy összeomlik az alkalmazásuk. Kiderült, hogy a Facebooknál csúszott be...","id":"20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925507d5-ac72-4387-867e-32f4b791aa47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_facebook_frissites_tinder_spotify_tiktok_hiba_bug","timestamp":"2020. május. 07. 16:03","title":"Frissített egyet a Facebook, leállt a Tinder, a Spotify és a TikTok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és megy, amerre lát.","shortLead":"A drón egy helyi cégé, amely éppen teszteket végzett vele, amikor a szerkezet úgy döntött: bontja a kommunikációt és...","id":"20200506_lettorszag_elszabadult_dron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b55fe86b-a320-4714-8b8f-c47b2d2c3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ccb93c-f9c5-4d79-9655-7c2a9c974ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_lettorszag_elszabadult_dron","timestamp":"2020. május. 06. 16:03","title":"Fél Lettország egy elszabadult drónt keres szombat óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.","shortLead":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási...","id":"20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42357889-1434-4fb1-9615-b191f95fc629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","timestamp":"2020. május. 06. 06:00","title":"Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","shortLead":"Az apa szerint a lány gyakran váltogatta partnereit. \r

","id":"20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dae330-a5be-4e6d-9740-845f936e9ebd","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_Maro_folyadekkal_ontotte_le_lanyat_egy_ferfi_Oroshazan_mar_az_ugyeszseg_vizsgalodik","timestamp":"2020. május. 05. 21:54","title":"Maró folyadékkal öntötte le lányát egy férfi Orosházán, már az ügyészség vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok, akik vállalják az elkülönítést, veszélyezteti a belvárosiak egészségét.","shortLead":"A Szentgyörgyvölgyi Péter vezette önkormányzat szerint az, hogy a Városházára költözhetnek be azok a hajléktalanok...","id":"20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f599-950c-4a4a-8513-781b0b07b57f","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_v_kerulet_hajlektalektalanok_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 21:54","title":"Újabb fideszes önkormányzatot háborított fel Karácsony a hajléktalan emberek befogadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta betegségbe.","shortLead":"A Nővérek Nemzetközi Tanácsa (ICN) szerint a világon már több mint 260 nővér halt bele a koronavírus-fertőzés okozta...","id":"20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff704281-999f-4fc9-9fd2-e314be955869","keywords":null,"link":"/elet/20200506_apolo_orvos_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus_icn","timestamp":"2020. május. 06. 17:33","title":"Legalább 90 ezer ápolót és orvost fertőzött már meg a koronavírus a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érettségik első két napján alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódnak ma reggel 9 órától a vizsgák, a diákok közép- és emelt szinten történelemből írásbeliznek országszerte.","shortLead":"Az érettségik első két napján alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett folytatódnak ma reggel 9 órától...","id":"20200506_tortenelem_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c14480d-6a4b-4251-8bb3-5f247557bd20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a089d2c-c98b-448f-a6ed-215726d5fbe2","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelem_erettsegi","timestamp":"2020. május. 06. 05:15","title":"Történelemből vizsgáznak a középiskolások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45369ba-8735-4478-9a99-2a00794ee291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jogszerű a brit atomerőmű építéséhez nyújtott állami támogatás, az uniós közérdekre és a környezetvédelemre sem lehet hivatkozni ez ellen – ezt kellene az Európai Bíróságnak kimondania a főtanácsnoka szerint.","shortLead":"Jogszerű a brit atomerőmű építéséhez nyújtott állami támogatás, az uniós közérdekre és a környezetvédelemre sem lehet...","id":"20200507_Europai_Birosag_atomenergia_kornyezetvedelem_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45369ba-8735-4478-9a99-2a00794ee291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4adfd3-e588-4953-a9a4-f70d372c0c5f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200507_Europai_Birosag_atomenergia_kornyezetvedelem_tamogatas","timestamp":"2020. május. 07. 11:02","title":"Az Európai Bíróság mondhatja ki: az atomenergia fejlesztése nem rendelhető alá a környezetvédelemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]