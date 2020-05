Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst látnak.","shortLead":"Feltehetőleg egy orosz rakéta visszahulló maradványa kapott lángra Ausztrália fölött. Többen azt hitték, hogy üstököst...","id":"20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=614908f0-807c-42bf-8761-4eb6b51cdc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c30a1e-baf0-4723-b230-f12f16c54488","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_urszemet_raketa_ustokus_ausztralia","timestamp":"2020. május. 22. 17:03","title":"Videóra vették, ahogy az űrszemét lángolva visszahullik a Földre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72","c_author":"HVG","category":"360","description":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos időkben, de több cég máris jelentkezett a megoldással. ","shortLead":"A leggyakrabban összefogdosott tárgyak mezőnyében előkelő helyet foglal el az étlap. Ez nagy baj a mai koronavírusos...","id":"202021_hozza_se_kell_nyulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27d1597a-0dc7-4dc5-9da4-9a5f5bfaad72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4b86eb-a964-497e-be08-c82d638deb57","keywords":null,"link":"/360/202021_hozza_se_kell_nyulni","timestamp":"2020. május. 23. 12:00","title":"Érintésmentes megoldásokkal készülnek világszerte a járvány ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612","c_author":"Riba István","category":"360","description":"„Húzd meg, ereszd meg” játékot játszik Orbán az unióval, amelynek néhány döntése még kapóra is jön neki.","shortLead":"„Húzd meg, ereszd meg” játékot játszik Orbán az unióval, amelynek néhány döntése még kapóra is jön neki.","id":"202021__orban_kontra_eu__fegyelmezesi_nehezsegek__nemzeti_paravan__europa_kiado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e216dc2-8bd0-4c24-9093-9f38ed522612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41f814c-4193-4701-94fe-ed4ce14fc912","keywords":null,"link":"/360/202021__orban_kontra_eu__fegyelmezesi_nehezsegek__nemzeti_paravan__europa_kiado","timestamp":"2020. május. 22. 13:00","title":"Nem tud mit kezdeni az EU az orbáni pávatánccal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön Nagy-Britanniában.","shortLead":"Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírusteszt próbája kezdődött csütörtökön...","id":"20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1891eaa6-f12d-49b8-a3f5-bd7e2c0d1b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcc1834-e4ed-47ff-b709-b31efa05ba21","keywords":null,"link":"/vilag/20200522_Megkezdodott_a_20_perces_koronavirusteszt_probaja","timestamp":"2020. május. 22. 05:40","title":"Megkezdődött a húszperces koronavírus teszt próbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A GDP célszámok elmaradását a gazdaságban és kereskedelemben kialakult bizonytalansággal indokolta a kínai miniszterelnök.","shortLead":"A GDP célszámok elmaradását a gazdaságban és kereskedelemben kialakult bizonytalansággal indokolta a kínai...","id":"20200522_kina_gdp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c886a9dd-49e7-4163-8ace-7cd85b33181f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200522_kina_gdp","timestamp":"2020. május. 22. 13:08","title":"Sok a bizonytalanság Kínában, de ígérik, bevásárolnak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. Sorozatunkat stílszerűen azzal a résszel zárjuk, amelyben a riportkötetben megszólaló disszidensek arról beszélnek, miért és hogyan hagyták el Észak-Koreát, és, hogy mi az, amit még most is hiányolnak egykori otthonukból.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1bdaca0-6154-4846-92af-a5cf7408e981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a5f117-0431-420d-b3a3-ddbc6d749eed","keywords":null,"link":"/360/20200523_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_8_resz__Szokes_Eszak_Koreabol","timestamp":"2020. május. 23. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 8. rész – Szökés Észak-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","shortLead":"Szombat hajnaltól tilos kocsival arra menni.","id":"20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a7846f-bf7b-4c19-b578-cb5c8d7e4460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c093dd-80d1-40a8-85e4-5d9cd7cd949e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200522_Megint_a_bringasoke_es_a_gyalogosoke_a_hetvegere_a_Pesti_alsorakpart","timestamp":"2020. május. 22. 14:40","title":"Megint a bringásoké és a gyalogosoké a hétvégére a Pesti alsó rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]