[{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló parlamenti kérdésen.\r

","shortLead":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló...","id":"20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ec61ef-82d3-41c7-a58b-fb12a3d9a643","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","timestamp":"2020. május. 25. 14:02","title":"Kásler: Nincs összefüggés a kétgyerekes édesanya halála és a központi intézkedések között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen. A rendőrség könnygázzal igyekezett feloszlatni a tüntetők csoportjait.","shortLead":"Több százan tiltakoztak vasárnap Hongkongban egy, az ellenzéki tevékenységet korlátozó jogszabálytervezet ellen...","id":"20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4e57a7d-83be-40af-a72a-13574c31c774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57076a45-9d6c-4b5f-81bc-01904b19ebb2","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Konnygazt_vetettek_be_a_hongkongi_tuntetok_ellen","timestamp":"2020. május. 24. 13:15","title":"Könnygázt vetettek be a hongkongi tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","shortLead":"Közzétették a friss járványügyi adatokat. ","id":"20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb29995-c974-4059-a50b-49ca1134d913","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_koronavirus_magyar_adatok_halalos_aldozatok_majus_26","timestamp":"2020. május. 26. 07:17","title":"Újabb 8 koronavírusos beteg halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három nagy múltú táborszervező cég dolgozott ki egy ajánlást a 2020-as nyári táborok biztonságos lebonyolításáról. Mit tegyenek a táboroztatók, hogy minimálisra csökkentsék a koronavírus-fertőzés esélyét?","shortLead":"Három nagy múltú táborszervező cég dolgozott ki egy ajánlást a 2020-as nyári táborok biztonságos lebonyolításáról. Mit...","id":"20200526_Igy_lehet_biztonsagos_iden_a_nyari_tabor__a_taboroztatok_szigorubbak_magukhoz_mint_azt_a_kormany_elvarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77042c93-f04d-42bf-9ff2-d5cfca957e01","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Igy_lehet_biztonsagos_iden_a_nyari_tabor__a_taboroztatok_szigorubbak_magukhoz_mint_azt_a_kormany_elvarja","timestamp":"2020. május. 26. 09:23","title":"A táboroztatók szigorúbbak magukhoz, mint azt a kormány elvárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek még váratnak magukra, napozni, sportolni és fürdőzni már lehet.\r

","shortLead":"A pünkösdi hétvégén, május 29-én megnyílik a nagyközönség előtt a siófoki Nagystrand és a Plázs is. Bár a nagykoncertek...","id":"20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483e45a-4ba5-4799-9f99-f2bfe0f9fd8e","keywords":null,"link":"/elet/20200526_Penteken_nyit_a_Plazs_Siofok","timestamp":"2020. május. 26. 09:33","title":"Pénteken nyit a Plázs Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70951d1f-fbeb-4df1-aaad-5c756e0c409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","timestamp":"2020. május. 24. 16:17","title":"Gumilövedékes fegyverrel lőttek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már egy dátumot is elárult.","shortLead":"Másfél hónappal azután, hogy a miniszterelnök először megígérte az egészségügyi dolgozóknak adott extra juttatást, már...","id":"20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c242fae3-dddc-4714-9e45-af411de58f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f8c208-5eee-48df-988f-167ce3e56f00","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Orban_egeszsegugyi_dolgozok_500_ezer_forint_fizetes_parlament_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 25. 14:23","title":"Orbán: Július 1-jével megkapják az egészségügyi dolgozók az 500 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]