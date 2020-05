Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b681f385-ef9f-4fb8-9674-0d0a54264735","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"A budai villák és a balatoni nyaralók eddig válságállónak bizonyultak, csakhogy a piaci szereplők szerint az igazi visszaesés még hátravan az építőiparban. A lakáspiacon az ügyfelek 20 százaléka elhalasztotta az adásvételt, májusban összesen 40 százalékkal esett vissza az ingatlan-értékesítések száma a tavalyihoz képest. ","shortLead":"A budai villák és a balatoni nyaralók eddig válságállónak bizonyultak, csakhogy a piaci szereplők szerint az igazi...","id":"202022__epitoipar__most_jon_aneheze__nyaralok_reneszansza__arrendezodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b681f385-ef9f-4fb8-9674-0d0a54264735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9eb5fc8-276a-49ec-8401-808eb8437128","keywords":null,"link":"/360/202022__epitoipar__most_jon_aneheze__nyaralok_reneszansza__arrendezodes","timestamp":"2020. május. 29. 13:30","title":"Átrendezte a járvány az ingatlanpiacot: kevesebb az új lakás, felértékelődtek a nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés működésének egyik legjobb példája: sokszor alakult ki valamiféle látószerv az évmilliók során a Földön, méghozzá a legváltozatosabb formákban. Erre szolgál látványos példákkal a History2 tévécsatornán pénteken debütáló dokusorozat nyitóepizódja.","shortLead":"A szem evolúciója régóta az egyik legtöbbet hangoztatott érv az evolúció ellen. Pedig valójában ez a törzsfejlődés...","id":"20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e419b3c-869c-47ec-81f9-f8b9f52e0791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2002c466-8306-4233-86fa-6fb5d9e4d195","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_evolucio_szem_kialakulasa_darwin_magyarazata_evolucio_muveszete_history2","timestamp":"2020. május. 29. 13:23","title":"Amit még Darwin is alig hitt el az evolúcióból, pedig láthatóan igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10961af5-7be1-4ba6-9dcd-e95c542bae9a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pénteken hatályba lépő jogszabály tényleg olyan, mintha kifejezetten a debreceni rockzenekarra szabták volna.","shortLead":"A pénteken hatályba lépő jogszabály tényleg olyan, mintha kifejezetten a debreceni rockzenekarra szabták volna.","id":"20200529_kormanyrendelet_Tankcsapda_autoskoncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10961af5-7be1-4ba6-9dcd-e95c542bae9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42b7b875-c69d-4f33-bb96-4d8d24999e92","keywords":null,"link":"/kultura/20200529_kormanyrendelet_Tankcsapda_autoskoncert","timestamp":"2020. május. 29. 12:15","title":"Kormányrendeletet írtak a Tankcsapdára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","shortLead":"45 éves korában hagyja el a Kozma utcai gyűjtő épületét hétfőn délelőtt. ","id":"20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8bce72-9097-45db-8051-3c87277b60b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Hetfon_szabadul_Kaiser_Ede_","timestamp":"2020. május. 30. 11:55","title":"18 év után, hétfőn szabadul Kaiser Ede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó felbocsátásával.","shortLead":"Szerdán a rossz időjárás miatt törölték a startot, szombat este ismét megpróbálkoznak a Crew Dragon űrhajó...","id":"20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f7dbb87-4fa4-4556-90bf-97e7312183dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3009d0eb-f635-4250-b96c-989789978a87","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_nasa_spacex_demo2_masodik_startablak_szombat_elo_kozvetites_video","timestamp":"2020. május. 30. 19:13","title":"Itt nézheti élőben: ma űrtörténelmet írhat a SpaceX és a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A debreceni BMW-gyár tervezett infrastruktúrára nem készült el a 2019 szeptemberében kötött szerződésben foglalt határidőre. Ezért ezt most módosítani kellett. A gyár 5 millió eurót később fizet.","shortLead":"A debreceni BMW-gyár tervezett infrastruktúrára nem készült el a 2019 szeptemberében kötött szerződésben foglalt...","id":"20200529_Lehet_hogy_nem_is_a_jarvany_miatt_csuszik_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad23cfa-bb29-428b-8cd1-0611e201954f","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Lehet_hogy_nem_is_a_jarvany_miatt_csuszik_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 29. 18:45","title":"Nem is a járvány miatt csúszik a debreceni BMW-gyár építése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg korábban már kiszivárogtatta, mikorra tervezi a Sony a PS5-ös játékok bemutatóját. Most kiderült, hogy nem sokkal lőttek mellé.","shortLead":"A Bloomberg korábban már kiszivárogtatta, mikorra tervezi a Sony a PS5-ös játékok bemutatóját. Most kiderült, hogy nem...","id":"20200529_sony_playstation_5_jatek_konzol_bemutato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=007d743c-ec0c-4763-a5f6-8bfb1e3c458e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c798745-3183-4b11-af8f-879a9de65152","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_sony_playstation_5_jatek_konzol_bemutato","timestamp":"2020. május. 29. 18:03","title":"Elárulta a Sony, mikor jönnek az első játékok PlayStation 5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új egyházközösségek szervezői is kaphatnak a pénzből.","shortLead":"A határon túli magyar papok jövedelempótlékának emeléséről is döntés születhet. Jövőre várhatóan már az új...","id":"20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162131c4-7d49-46a0-8dc3-9722fd292390","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_balog_zoltan_papok_dupla_fizetes","timestamp":"2020. május. 29. 17:49","title":"Megduplázza a vidéki papok támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]