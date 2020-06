Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","shortLead":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","id":"20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab509e4-f020-41e6-9912-1c2e7101bd1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Hollik szerint \"békés megemlékezőket\" nácizott le Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szomszédos Horvátországban is, az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet.","shortLead":"A szomszédos Horvátországban is, az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet.","id":"20200531_szlovenia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d596471f-5908-47d8-96a0-dba370987c70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 31. 16:42","title":"Biztató nyár előtt: Szlovéniában harmadik napja nincs új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f559ba8-e27a-4905-9a58-84e6e4b142d7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"\"A kemény igazságok és az amerikai lét esszenciájának esszéi\" – jellemezte színészi alakításait Barack Obama. Május 31-én ünnepli 90. szülinapját Clint Eastwood, aki visszautasította a Volt egyszer egy Vadnyugat harmonikás szerepét és aki rendezőként a legidősebben kapta meg az Oscar-díjat.","shortLead":"\"A kemény igazságok és az amerikai lét esszenciájának esszéi\" – jellemezte színészi alakításait Barack Obama. Május...","id":"20200531_Tul_nagy_adamcsutkaja_miatt_nem_kellett_Hollywoodnak__Clint_Eastwood_90_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f559ba8-e27a-4905-9a58-84e6e4b142d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ddeb6a-766e-4057-b378-62165c13dc1b","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Tul_nagy_adamcsutkaja_miatt_nem_kellett_Hollywoodnak__Clint_Eastwood_90_eves","timestamp":"2020. május. 31. 08:30","title":"Túl nagy ádámcsutkája miatt nem kellett Hollywoodnak - Clint Eastwood 90 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek között. Az ingyenesen letölthető sablonokból 3D-s nyomtatóval készíthet magának mindenki hasznos kiegészítőt.","shortLead":"Konyhai eszközök, porszívótartozékok és barkácsoláshoz való eszközök is megtalálhatók a Miele által közzétett tervek...","id":"20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01429a60-db9a-4731-9ed4-3c4ab3613c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee454dba-52c0-4fde-908c-6b7521b15fef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200601_miele_3d4u_kiegeszitok_tervek_letoltes_3d_nyomtatas","timestamp":"2020. június. 01. 11:03","title":"A Miele feltette a netre a terveket, hogy bárki nyomtathasson magának a háztartásban hasznos eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul ugyan, de végül a megbocsátás, a feloldás meséjévé válik. A 2012-ben bemutatott előadásról Bagossy László rendezővel beszélgettünk.","shortLead":"A szórakozáson van a hangsúly az Örkény Színház e heti online premierjében: A vihar hidegvérű bosszútörténetnek indul...","id":"20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb408180-53da-4ceb-8ef1-aa35256fdaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43cf2605-c607-4ece-b327-6a28c0db3a53","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Shakespeare_A_vihar_Orkeny_Szinhaz_Bagossy_Laszlo","timestamp":"2020. május. 31. 20:00","title":"A varázserő eltűnik, de ennek így kell lennie – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrást nem jelölt meg. ","shortLead":"Forrást nem jelölt meg. ","id":"20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc787c90-11a3-424b-8688-833af895a57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130a30ee-cb8d-4a05-9d9b-4abed5a5a715","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Kosa_szerint_Nemetorszagban_tobb_ujsagirot_tartoztatnak_le_mint_itt","timestamp":"2020. május. 31. 19:27","title":"Kósa szerint Németországban több újságírót tartóztatnak le, mint itt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","shortLead":"Chris Swanson hangsúlyozta: ők azért vannak, mert segíteni akarnak az embereknek. ","id":"20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5059b2c9-df71-49cf-9503-b31aae1d78fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a68bba-1318-4a91-9efe-75c6df53a6b8","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Michigan_rendor_tuntetes_vonulas","timestamp":"2020. május. 31. 17:53","title":"Michiganben egy rendőr letette a sisakot, majd békében vonult a tüntetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell siratni, hanem a meglévőt naggyá és sikeressé építeni. ","shortLead":"A volt miniszterelnök szerint Trianont nem kell és nem is lehet elfelejteni, de már nem az elveszett nemzetet kell...","id":"20200531_Gyurcsany_Trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1102b6f7-177a-494d-abcf-405e7e883de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Gyurcsany_Trianon","timestamp":"2020. május. 31. 18:42","title":"Gyurcsány: A magyar politika fókusza nem lehet tovább a trianoni gyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]