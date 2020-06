Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem másfélszeresére nőtt az államháztartási hiány.","shortLead":"A járvány miatti védekezéssel és a kevés EU-pénzzel magyarázza a Pénzügyminisztérium, hogy egy hónap alatt majdnem...","id":"20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6ad8c2-34c8-4902-b4af-ea42ad5339f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454c2a84-442b-4fc7-bd5d-ea651c67848f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_allamhaztartas_hiany_koltsegvetes","timestamp":"2020. június. 08. 12:09","title":"Ezermilliárd forintnál is nagyobb már most az államháztartás 2020-as hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","shortLead":"Orbán Viktornál a miniszterei közül csak Varga Judit vitt haza kevesebbet tavaly.","id":"20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ecbf2a-5290-4dbf-8f1d-c3409d92d3c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Rogan_Antal_Orban_Viktor_adobevallas","timestamp":"2020. június. 08. 16:27","title":"Rogán közel kilencszer annyit keresett tavaly, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mintegy 2,5 tonna tömegű SUV eladási mutatóival elégedett lehet a VW konszern kékvérű brit márkája.","shortLead":"A mintegy 2,5 tonna tömegű SUV eladási mutatóival elégedett lehet a VW konszern kékvérű brit márkája.","id":"20200608_naponta_kozel_14_darabot_adnak_el_a_hatalmas_bentley_bentayga_divatterepjarobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cece112-2f96-4f17-a168-b8be92eab96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214a858d-7f29-4d59-98ee-2e4251ca190d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_naponta_kozel_14_darabot_adnak_el_a_hatalmas_bentley_bentayga_divatterepjarobol","timestamp":"2020. június. 08. 09:21","title":"Naponta 14 darabot adnak el a hatalmas Bentley divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","shortLead":"Csaknem 7 milliárd köbméterről van szó - egyelőre. ","id":"20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4adb3a-4f7d-4564-b02c-1ec7706a03ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457b2bbb-1c72-47db-8ff9-4645b2b0f608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_horvatokon_keresztul_szerzunk_cseppfolyos_gazt","timestamp":"2020. június. 07. 11:26","title":"A horvátokon keresztül szerzünk cseppfolyós gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár százezer dollárt szórt el autókra. ","shortLead":"Pár százezer dollárt szórt el autókra. ","id":"20200608_Izomautora_es_ket_Cadillacre_koltotte_inkabb_a_pandemias_segelyt_egy_vallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=709f4509-043d-4686-a92f-4a3c9c890b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07a3166-4d83-4096-bc9b-d068c1ae87fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Izomautora_es_ket_Cadillacre_koltotte_inkabb_a_pandemias_segelyt_egy_vallalkozo","timestamp":"2020. június. 08. 10:15","title":"Izomautóra és két Cadillacre költötte a koronavírus-segélyt egy kamuvállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","shortLead":"A színész kéri a csatornát, hogy a jövőben tartózkodjon a rágalmazástól és az igaztalan állításoktól. ","id":"20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d9f462-dfbc-4646-86f1-874167d42b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354f499a-c74d-4a98-b4ae-63743ecb8561","keywords":null,"link":"/kultura/20200608_Szabo_Kimmel_Tamas_TV2_Mintaapak","timestamp":"2020. június. 08. 13:48","title":"Szabó Kimmel Tamás visszautasítja a TV2 állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","shortLead":"A miniszter az állami rádióban beszélt, és azt hangsúlyozta, hogy a daganatos betegeket ellátták a járvány idején.","id":"20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b987b5-76fe-4d5d-8154-445387fae13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022cfa53-2037-4259-aae3-4e82d6a253de","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Kasler_lehet_hogy_nem_volt_emlorakszures_de_ennek_nincs_kovetkezmenye","timestamp":"2020. június. 07. 16:35","title":"Kásler: Lehet, hogy nem volt emlőrákszűrés, de ennek nincs következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig kell idő felkészülni: ciklusuk alatt egy téli mellett két nyári olimpiát is rendezhetnek.","shortLead":"Az alapszabály nem számol olyan kivételes esettel, mint ami idén a koronavírus miatt előállt. Az új testületnek pedig...","id":"20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81bb535-c7a1-4d21-af6f-e87ed241e5d4","keywords":null,"link":"/sport/20200607_lemondott_a_mob_elnoksege","timestamp":"2020. június. 07. 17:20","title":"Csendben lemondott a Magyar Olimpiai Bizottság teljes elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]