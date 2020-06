Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland intenzív osztályokat.","shortLead":"Hálásak, hogy az intézményben holland koronavírusos betegeket láttak el akkor, amikor a járvány túlterhelte a holland...","id":"20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da67d73b-1e0d-478d-97c6-5218e959e0ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c065558d-da6e-42d8-a199-358517ac7f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_holland_sozott_hering_koronavirus","timestamp":"2020. június. 15. 20:45","title":"Négyezer sózott heringgel mondott köszönetet egy német kórháznak Hollandia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","shortLead":"Már a világsajtó is beszámolt a miskolci sofőrről, aki elkergetett egy rablót.","id":"20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd70f989-c862-466b-88d5-d3821c87b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf44114-4dc2-4fe6-8cab-a8677ab35c3f","keywords":null,"link":"/elet/20200617_miskolc_buszsofor_rablo_irak_veteran","timestamp":"2020. június. 17. 13:37","title":"Világhírű lett a miskolci buszsofőr, aki megfutamította egy idős nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","shortLead":"Hiába diák valaki, ha nyári munkát vállal, akkor közteherviselés szempontjából felnőttnek számít. ","id":"20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe879c73-e530-45cd-a8d8-f1256ce45ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2336e5b3-a144-400e-a23f-6d25d7f49b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_NAV_diakok_nyari_foglalkoztatas","timestamp":"2020. június. 16. 14:33","title":"Mindent elmondott a NAV, amit a diákok nyári foglalkoztatásáról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","shortLead":"Ehhez Áder Jánosnak villámgyorsan alá kell írnia a kedden elfogadott jogszabályt.","id":"20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f224428c-b558-45dd-afee-3b24eb1730bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb2d308-541c-4a39-aff5-211aadd3eed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Gulyas_Szerda_ejfelkor_veget_erhet_a_rendkivuli_jogrend_koronavirus","timestamp":"2020. június. 16. 14:27","title":"Gulyás: Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","shortLead":"Sokan a jelek szerint nem szeretnék elfogadni a tényt, hogy mifelénk már nem lehet új Ladákat kapni.","id":"20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9eaa7-7024-4384-b046-b9579f67e99e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_peticio_indult_a_lada_europai_kivonulasa_ellen","timestamp":"2020. június. 17. 06:41","title":"Petíció indult a Lada európai kivonulása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és az ezzel összefüggő átmeneti szabályokat, egy sor más fontos törvényt is elfogadtak. Döntöttek például a 2020-as költségvetés átírásáról, a különleges gazdasági övezetekről, de még az Erzsébet-táborok és az illetékek szabályain is változtattak.","shortLead":"Beindult a törvénygyár: amellett, hogy a parlamentben megszavazták a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt és...","id":"20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8913a70-c317-44a8-b6bb-8c923291a99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51cce42-2d7e-4f6c-b5a7-16493fb8f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_parlament_kulonleges_gazdasagi_ovezetek_koltsegvetes_taborok_illetek_szavazas","timestamp":"2020. június. 16. 12:12","title":"Megszavazták a különleges gazdasági övezetek törvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb84e48b-6aa1-4e6e-b138-fdb5560f1b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az apró Miyawaki-erdőket sűrűbbnek és a biológiai sokszínűség szempontjából gazdagabbnak tartják más erdőknél.","shortLead":"Az apró Miyawaki-erdőket sűrűbbnek és a biológiai sokszínűség szempontjából gazdagabbnak tartják más erdőknél.","id":"20200616_minierdo_erdo_faultetes_europa_miyawaki_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb84e48b-6aa1-4e6e-b138-fdb5560f1b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f78344d-5ab1-4f3e-a68f-d93b7bb0238b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200616_minierdo_erdo_faultetes_europa_miyawaki_klimavaltozas","timestamp":"2020. június. 16. 12:53","title":"Minierdőkkel küzdenének Európában a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be globális üzletekbe.","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be...","id":"20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932e0ccc-24bf-4ddd-bb2f-f2123b8d4eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","timestamp":"2020. június. 17. 15:28","title":"Az oroszok még tovább terjeszkedhetnek a magyar vasútiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]