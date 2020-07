Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét - jelentette be szombaton Iván Duque kolumbiai elnök.","shortLead":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét...","id":"20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f3216-ddba-41b2-99f9-18a1b1d3cfe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 04. 20:25","title":"Megölt egy befolyásos lázadóvezért a kolumbiai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem sérült meg senki, a rendőrség viszont előállított nyolc személyt.","shortLead":"Gáz-riasztó fegyverét is használta egy 32 éves férfi, amikor két társaság összevitatkozott egymással Szentlőrincen. Nem...","id":"20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771136e8-9e4c-4233-bd50-4e4bb2f86904","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_A_gazpisztoly_is_elokerult_Szentlorincen","timestamp":"2020. július. 04. 21:17","title":"A gázpisztoly is előkerült Szentlőrincen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan ügyleteket hajtott végre a szigetországban a 2013-as pénzügyi válság idején.","shortLead":"650 ezer eurós büntetést kapott a német Commerzbank a ciprusi bankfelügyelettől, amiért a pénzintézet szabálytalan...","id":"20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d2c03b-ad51-43e0-ac5f-3a8dae646a82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Megbuntettek_a_Commerzbankot","timestamp":"2020. július. 04. 18:16","title":"Megbüntették a Commerzbankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","shortLead":"Ismét szigorítják a korlátozásokat.","id":"20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63dbbc-17bd-466d-a77a-8c755fff1ffb","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_900_uj_koronavirusost_talaltak_Ukrajnaban","timestamp":"2020. július. 04. 12:23","title":"900 új koronavírusost találtak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul kijelzőből – mondhatni, már tradicionálisan – kettő található benne. Kipróbáltuk az új ZenBook 15-öt. ","shortLead":"A tajvani gyártó új felsőkategóriás hordozható számítógépe kompakt méretben vonultat fel komoly tudást, ráadásul...","id":"20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85518008-7ff1-49ae-9758-6b720564e029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e772870-4cfa-43a1-9be6-bfdf81fd61df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_duplakijelzos_asus_zenbook_15_teszt_velemeny_ux534","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Vékony, két képernyője van és 7-8 órán át bírja: teszten az Asus új notebookja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","shortLead":"110 tonna tűzijáték lehetett az üzem raktárában. Legalább 97-en megsérültek, több mint 40 ember eltűnt.","id":"20200703_torok_tuzijatekgyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f227aaa7-2da1-40f5-a636-e4adc00d2d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded6f32-3ef4-4c28-847a-e8d1b6a948d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_torok_tuzijatekgyar","timestamp":"2020. július. 03. 18:45","title":"Felrobbant egy munkásokkal teli tűzijátékgyár Törökországban – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","shortLead":"Riasztást kapott a honvédség légi kutató-mentő szolgálata.","id":"20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f008889-f428-4f18-b2b9-1d8865d34877","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Fan_akadt_egy_sikloernyos","timestamp":"2020. július. 05. 16:19","title":"Fán akadt egy siklóernyős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt a 13. havi nyugdíj ellen. A politikus egy Facebook-bejegyzésben sorolta fel indokait. ","shortLead":"A 199 országgyűlési képviselő közül egyedül a Jobbikból kilépett, független parlamenti képviselő, Bencsik János voksolt...","id":"20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cb10890-c213-4dd0-a6e7-be7466fee699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"155285cd-b285-4528-bb82-45eec306272a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200704_Elmagyarazta_a_parlamenti_kepviselo_hogy_miert_voksolt_a_13_havi_nyugdij_ellen","timestamp":"2020. július. 04. 18:29","title":"Elmagyarázta a parlamenti képviselő, hogy miért voksolt a 13. havi nyugdíj ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]