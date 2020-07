Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","shortLead":"Szervezkednek a vendéglátósok és vendégeik Budapest éjszakai életének érdekében. Szerda délután demonstrációt tartanak.","id":"20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad805b18-90c9-4008-a67c-033deb2e509e","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Gyaszmenet_lesz_a_Bulinegyedert","timestamp":"2020. július. 05. 17:45","title":"Gyászmenet lesz a Bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","shortLead":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","id":"20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270df66e-6f30-4d01-a567-6c2ecde3ddca","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","timestamp":"2020. július. 04. 09:37","title":"Meglátta ismerősét, leszúrta, majd vett egy sört és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel klímakutató. Attól tart, a koronavírus-járvány lecsengésével a pandémia közben tapasztalt kedvező környezeti hatások is tovatűnhetnek. ","shortLead":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel...","id":"202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c524b7ad-77a7-44b2-8b82-0ea377f96467","keywords":null,"link":"/360/202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","timestamp":"2020. július. 05. 08:15","title":"„Ma már senki nem nevet, amikor 45 fokot mérünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken az Egyesült Államokban, ahova ilyenkor általában vendégmunkások ezrei érkeznek. Csakhogy a Covid19-járvány és Donald Trump szigora miatt most nem jönnek.","shortLead":"Középiskolás diákok, az iskola buszok sofőrjei, kirúgott olajipar dolgozók szorgoskodnak a mezőgazdasági gépeken...","id":"20200704_usa_mezogazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4186882-0eee-4242-bb94-b02d1ae573bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201e66a-e48a-4292-a618-5b62b328f46a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_usa_mezogazdasag","timestamp":"2020. július. 04. 08:35","title":"Az USA-ban szinte könyörögnek a vendégmunkásoknak, hogy jöjjenek, ha tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","shortLead":"Még mindig sok a rossz minőségű közút, de kevesebb.","id":"20200704_Javult_az_utak_minosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159999fb-1622-4e49-a04a-c7c537b8523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdef1b4-f89d-44fe-bc37-09fe2c18fe40","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_Javult_az_utak_minosege","timestamp":"2020. július. 04. 13:17","title":"Javult az utak minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","shortLead":"Az RTL híradója egy rejtélyes esetnek járt utána.



","id":"20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11cb141e-0a89-4267-8fb8-38f9d3dafc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7223aa2f-0d09-4af6-84f4-a2f74acbfd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Jartake_ufok_Nagykanizsa_hataraban_es_ez_mikent_hat_az_aratasra","timestamp":"2020. július. 05. 19:14","title":"Jártak-e ufók Nagykanizsa határában, és ez miként hat az aratásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d000c7e1-5c99-45e3-ac18-6497e06ce18d","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány rövid távú hatása, hogy sosem látott arányban csökkent a világ CO2-kibocsátása. Amint a pandémia után az élet visszatér a normális kerékvágásba, a környezetszennyezés ismét lendületet vesz, ám a válság olyan változásokat is elindított, amelyek hosszabb távon is fenntarthatóbbá tehetik a társadalmunkat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány rövid távú hatása, hogy sosem látott arányban csökkent a világ CO2-kibocsátása. Amint a pandémia...","id":"20200705_A_koronavirus_fenntarthatosagra_is_nevelhet_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d000c7e1-5c99-45e3-ac18-6497e06ce18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45782c84-c491-4296-9747-5560df5a8d47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200705_A_koronavirus_fenntarthatosagra_is_nevelhet_minket","timestamp":"2020. július. 05. 20:00","title":"Átalakítja a világunkat a koronavírus, de ez nem baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]