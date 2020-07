Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen a vásárlóinak.","shortLead":"A jelek szerint az Ikea a jövőben is előszeretettel alkalmazná a technológiát, hogy újabb élményeket teremtsen...","id":"20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01ac2140-0747-46c0-9b95-8944196b303a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e5fd17-d921-44df-a16d-5e5d1545420d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_ikea_lakberendezes_ar_vr_virtualis_valosag_everyday_experiments_video","timestamp":"2020. július. 05. 20:03","title":"Látványosat villantott az IKEA: ilyennek képzeli a jövő lakberendezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság függetlenségének hatvanadik évfordulója. A gyarmati múlttal való szembenézéshez fontos lépés, hogy első belga uralkodóként Fülöp király hivatalosan is sajnálatát fejezte ki a gyarmattartó időszak „fájdalmas epizódjai\" miatt.","shortLead":"Régi sebeket szakított fel Belgium az Amerikából indult szobordöntési hullám és a Kongói Demokratikus Köztársaság...","id":"20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a869e03d-bbd2-4444-bd49-8aea51c82380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fee957d-38f0-4318-bdec-bae6f9e69a76","keywords":null,"link":"/360/20200707_Szeretettel_Brusszelbol_Felszinre_tort_a_gyarmattarto_mult_traumaja","timestamp":"2020. július. 07. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Felszínre tört a belga gyarmattartó múlt traumája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program kalózoldalakról letöltött alkalmazásokkal terjed.","shortLead":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program...","id":"20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408174b2-c59c-4e90-8376-43acbc4ff151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","timestamp":"2020. július. 07. 14:03","title":"Csak óvatosan, ha Apple gépet használ, felbukkant egy veszélyes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO), gondolja újra a koronavírussal kapcsolatos ajánlásait.","shortLead":"32 ország 239 tudósa tesz közzé a napokban nyílt levelet, amelyben arra kérik az Egészségügyi Világszervezetet (WHO...","id":"20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a77019-5dd9-4d92-b825-0295b6553d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb441a30-605d-42a1-9452-e7594bb65d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_koronavirus_terjedes_fertozes_levegoben_terjedo_virus","timestamp":"2020. július. 06. 13:03","title":"239 tudós állítja, sokkal fertőzőbb a koronavírus, mint azt a WHO gondolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan hivatkozást is kiszúrt egy szoftvermérnök a Facebook Messengerben, ami azt mutatja, már javában dolgoznak a fejlesztők az egyesítésen, hogy a WhatsAppba is onnan lehessen üzenetet küldeni.","shortLead":"Több olyan hivatkozást is kiszúrt egy szoftvermérnök a Facebook Messengerben, ami azt mutatja, már javában dolgoznak...","id":"20200707_facebook_messenger_whatsapp_uzenetkuldes_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ae61c-bb0d-42b5-a846-4ca25b64d88a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_facebook_messenger_whatsapp_uzenetkuldes_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 07. 15:03","title":"Tényleg összegyúrnák a Messengert és a WhatsAppot, itt az első jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53ff464-14da-4fa5-a12a-b299c3b73d70","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából, de nem kapcsol vissza a korábbi tempóra. Új lakásból aligha épül elegendő, amíg a kormány csak a módosabbakat támogatja.","shortLead":"Ébredezik az ingatlanpiac a járványkómából, de nem kapcsol vissza a korábbi tempóra. Új lakásból aligha épül elegendő...","id":"202027__hazat_videken__kivaro_tulajdonosok__ujbol_keves__lak_hatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53ff464-14da-4fa5-a12a-b299c3b73d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ed1104-39dd-458b-8eb0-f3ed3234b83e","keywords":null,"link":"/360/202027__hazat_videken__kivaro_tulajdonosok__ujbol_keves__lak_hatas","timestamp":"2020. július. 07. 07:00","title":"Átrendeződőben a lakáspiac, és nem csak a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","shortLead":"Az oltásba ártalmatlan festéket keverhetnének esetleg, a chipet pedig másképp kapják, más emberek. ","id":"20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1d31374-0c3d-4d25-9a6d-d125df874b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ddb24e-5304-45eb-a65d-109c060998ba","keywords":null,"link":"/360/20200706_mikrochip_Bill_Gates_oltas_konteo","timestamp":"2020. július. 06. 13:30","title":"Mi is az a mikrochip, amit Bill Gates tenne az oltásba, ha igaz lenne a konteó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]