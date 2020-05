Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","shortLead":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","id":"20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab10278-456c-4c47-a5cb-daeecd385618","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. május. 12. 09:28","title":"Lecseréli a TV2 Fenyő Ivánt a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","shortLead":"A tóban már lehet fürödni, a szállodák többsége viszont csak pünkösd után nyitna újra.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1903f25a-6154-4ba4-96ac-ced02de4770b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6cafaf-bf96-4d70-90e2-4e0e563f5e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_koronavirus_jarvany_heviz_to_turizmus","timestamp":"2020. május. 11. 12:37","title":"Több százan fürödtek a hétvégén a hévízi tóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többen közel jártak.","shortLead":"Többen közel jártak.","id":"20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d910390-6933-47ec-92da-a89ab6b6b0e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Ezt_a_hat_szamot_nem_talalta_el_senki","timestamp":"2020. május. 10. 16:40","title":"Ezt a hat számot nem találta el senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30685a46-7a80-4e24-b76d-9cc34c18164f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szlovákiában május 20-ra ígéri a korlátozások feloldásának új szakaszát a kormányfő\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben a koronavírus-járvány közepette az államfő a szokásosnál kevésbé aktív, népszerűsége igencsak olvadóban van. S míg 2014-ben a Krím elfoglalásával az egykori KGB-ügynök maga mögé állította a nemzetet, most nem látszik, mi lehet az „új Krím”.","shortLead":"Belső ellentétek feszítik a húsz éve hatalmon lévő Vlagyimir Putyin nevével fémjelzett orosz elitet, s miközben...","id":"20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ef43d5-8663-4496-9d88-600063a9ef03","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Ember_tervez_a_valsag_vegez__repedezik_Putyin_rezsimje","timestamp":"2020. május. 10. 13:30","title":"Ember tervez, a válság végez – repedezik Putyin rezsimje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]