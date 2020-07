A magyar goal.com információi szerint nagy esélye van annak, hogy Dzsudzsák Balázs ismét Debrecenben futballozzon. Dzsudzsák jelenleg az emírségekbeli Al-Ain FC labdarúgója, de ez akár változhat is, mivel ennél a klubnál is csökkentik a költségeket, emellett a légiósok számát is redukálják.

Nyilván lenne helye a válogatott csapatkapitányának az NB I.-ben is, hiszen akár a Ferencváros vagy a MOL Fehérvár is lecsaphatna rá, de a Debrecen nyilván érzelmi kérdés is Dzsudzsáknak, aki a piros-fehérek között mutatkozott be az NB I.-ben – magyarázza a csatlakozás miértjét a lap.

Dzsudzsák állítólag az NB II.-ből is lehetne a válogatott vezére. A lap szerint egy másik "nagy fogás" is tervben van: Korhut Mihályt, a görög Árisz Szaloniki egykori játékosát is szerződtetheti a DVSC, amelyről a napokban derült ki, hogy a csapat költségvetése