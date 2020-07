Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának védelmében, amely bármely területen tág teret adhat az Orbán-közeli monopóliumoknak.","shortLead":"Az önállótlanná tett Alkotmánybíróság olyan zsilipet nyitott meg a kormányzati médiakonglomerátum létrehozásának...","id":"202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5601e825-2f79-4db5-b0ec-56009d0b4b3d","keywords":null,"link":"/360/202027__mediakoncentracio__kesmadontes__elkullogo_ab__kozerdek_jellegu_maganerdek","timestamp":"2020. július. 06. 07:00","title":"Orbánék elmagyaráztatták, miért közérdek, ha minden hozzájuk tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet a csekk. ","shortLead":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet...","id":"20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a596-bab9-4b46-8caa-19b88d67909f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","timestamp":"2020. július. 06. 15:45","title":"Ausztriában bírságolják meg a legtöbb magyar autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat a főépület díszudvarán, ezért döntöttek az intézet vezetői a szabadtéri rendezvény mellett. A hallgatók tömegesen regisztráltak - családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel közösen - az eseményre.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben az egyetem nem tudta megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat...","id":"20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab1ac6c-714d-402d-b963-998ed229870c","keywords":null,"link":"/itthon/20200704_Szokatlan_helyszinen_tartja_meg_az_idei_tanevzarokat_a_Debreceni_Egyetem","timestamp":"2020. július. 04. 17:28","title":"Szokatlan helyszínen tartja meg az idei tanévzárókat a Debreceni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.","shortLead":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Milliárdokat kaszál az állami intézmények takarításán, illetve karbantartásán Kis-Szölgyémi Ferenc, Tombor András korábbi üzlettársa. ","shortLead":"Milliárdokat kaszál az állami intézmények takarításán, illetve karbantartásán Kis-Szölgyémi Ferenc, Tombor András...","id":"202027_alfa_beta_gamma_2020_udvari_soprogeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814f4cd6-4f4c-481b-8d88-02e971d5802a","keywords":null,"link":"/360/202027_alfa_beta_gamma_2020_udvari_soprogeto","timestamp":"2020. július. 05. 08:30","title":"A NER udvari söprögetője három újabb takarítócéget gründolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","shortLead":"Az eszméletlen beteg magas lázát kellett sürgősen csillapítani. ","id":"20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15468ed-b691-4803-ab57-f30907a0dfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8464f6c2-d35c-4600-a3aa-772c437c5f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_80_kilogramm_jeggel_mentettek_meg_egy_ember_eletet_Erden","timestamp":"2020. július. 05. 15:05","title":"80 kilogramm jéggel mentették meg egy ember életét Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8 millió szavazásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap reggel hét órakor a horvátországi előrehozott parlamenti választások, amelyeken több mint 3,8...","id":"20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef3628ad-e350-4842-b00a-12a79ebb904f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86567b3e-3dcc-45f1-a235-3dc35ef989c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Megjosolhatatlan_ki_nyeri_a_mai_horvatorszagi_valasztast","timestamp":"2020. július. 05. 09:00","title":"Megjósolhatatlan, ki nyeri a mai horvátországi választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]