Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","id":"20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48957041-44dd-48ed-bfb3-04bd9caabf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","timestamp":"2020. július. 11. 14:31","title":"Leállhat a 3-as metró felújítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","shortLead":"Két órát kellett állni a regisztráció miatt a határon. ","id":"20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83609207-c2f1-4709-b587-ee09f6846a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a0683-dbf1-4606-8e67-3a5bf200f420","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Kepeken_a_Horvatorszag_fele_allo_kocsisor","timestamp":"2020. július. 11. 14:59","title":"Képeken a Horvátország felé álló kocsisor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","shortLead":"A rendszerváltás korába repít vissza bennünket ez a lényegében szalonállapotú lengyel kisautó.","id":"202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=520b1c63-b2b0-4732-8a7f-0b7472a4cc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3268722a-12ab-49ff-89ec-ecf1bb46fc8a","keywords":null,"link":"/cegauto/202007012_szinte_bejaratosan_uj_ez_az_elado_30_eves_hazai_kispolszki","timestamp":"2020. július. 12. 06:41","title":"Szinte bejáratósan új ez az eladó 30 éves hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adcb54b-8fb4-46c4-b6de-2b725a2b9773","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány óra erejéig fizetés nélkül lehet majd hozzájutni a Ubisoft 2016-ban kiadott, de máig szórakoztató Watch Dogs 2 játékának PC-s változatához.","shortLead":"Néhány óra erejéig fizetés nélkül lehet majd hozzájutni a Ubisoft 2016-ban kiadott, de máig szórakoztató Watch Dogs 2...","id":"20200711_ubisoft_forward_ingyen_jatek_watch_dogs_2_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9adcb54b-8fb4-46c4-b6de-2b725a2b9773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d06795b-bc9d-4d11-8005-8741156e381c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_ubisoft_forward_ingyen_jatek_watch_dogs_2_letoltes","timestamp":"2020. július. 11. 12:03","title":"6000 forint helyett ingyen töltheti le a Ubisoft hackeres játékát, a Watch Dogs 2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fiatal fiút próbáltak megmenteni, mindenki meghalt.","shortLead":"Egy fiatal fiút próbáltak megmenteni, mindenki meghalt.","id":"20200711_Tragikus_mentes_Egyiptomban_11_ember_megfulladt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85750cff-3f09-4c27-a53b-17693f288a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8108e5f2-99f6-4500-8f93-15449da37c0c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Tragikus_mentes_Egyiptomban_11_ember_megfulladt","timestamp":"2020. július. 11. 12:31","title":"Tragikus mentés egy strandon: 11 ember megfulladt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","shortLead":"A Csepeli Lelkészi Kört megalapító Hantos Jenő munkáját is így ismerték el.","id":"20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed17634e-b0cf-4499-a6e6-9060a934ac78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81d695d-0296-466d-94a1-2a67a9675416","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_tarlos_istvan_csepel_diszpolgar_hantos_jeno","timestamp":"2020. július. 10. 17:25","title":"Csepel díszpolgára lett Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","shortLead":"Rengeteg kék medúza fészkelte be magát egy izraeli szénerőmű hűtővízcsatornájába. Nem először fordult elő ilyesmi.","id":"20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498639f1-4c40-4891-8ee1-8b0c73f4ddc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e9801-5ec0-455e-9fe5-b9b7a0143246","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_meduza_izrael_hutoviz_szeneromu","timestamp":"2020. július. 10. 16:03","title":"Medúzák ezrei okoztak gondot egy izraeli szénerőműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","shortLead":"Egy megrázó, díjnyertes lengyel film, Dustin Hoffman klasszikus alakítása és ellenkultúra a HVG ajánlójában.","id":"20200710_Dustin_Hoffman","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e714eac-9125-40f1-816d-164e127c273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c8c442-080b-458d-b766-3516602fc2f8","keywords":null,"link":"/360/20200710_Dustin_Hoffman","timestamp":"2020. július. 11. 12:15","title":"Vagyonát elajándékozta, lakókocsiban is élt a kasszasiker írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]