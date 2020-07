Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper szerint tökéletesen működik a kettős mérce. ","shortLead":"A rapper szerint tökéletesen működik a kettős mérce. ","id":"20200714_Majka_Felhaborito_hogy_van_aki_szervezhet_tomegrendezvenyt_es_van_aki_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6fe9c7f-5431-48b6-9bac-61f23c3df17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cf163d-5f96-4c28-92f2-9ba3f0018726","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Majka_Felhaborito_hogy_van_aki_szervezhet_tomegrendezvenyt_es_van_aki_nem","timestamp":"2020. július. 14. 12:15","title":"Majka: Felháborító, hogy van, aki szervezhet tömegrendezvényt, és van, aki nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","shortLead":"Az elképesztően erős V10-es motorral szerelt sportkocsi végsebessége 500 km/h.","id":"20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8879bf2-84cf-4246-b6f1-975d08e11a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a383e9-520b-4f1d-bef0-cae4de3d7714","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_18_masodperc_alatt_0rol_100ra_jon_a_gorogok_hipersportautoja","timestamp":"2020. július. 15. 11:21","title":"1,8 másodperc alatt 100-ra: jön a görögök hipersportautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt kap. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány mostani fő tesztkérdése, hogy ki fizet. Újra veszélyben a görög turizmus. Mészárosné magántévéje közpénzt...","id":"20200714_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e8ca4f-73af-442e-9f6b-99b5544e68c5","keywords":null,"link":"/360/20200714_Radar360","timestamp":"2020. július. 14. 08:00","title":"Radar360: Nálunk tesztelnek, a briteknél pontoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert facebookos csalás áldozata lett.","shortLead":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert...","id":"20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d943b7a-c717-4b1a-8a7a-eaffb07de209","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","timestamp":"2020. július. 14. 12:08","title":"Egy évig tartottak fogva egy nőt, miután egy facebookos csalás áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","shortLead":"A Dunaferrnél működő szakszervezetek a bírósághoz fordulnak a szabadságos bér csúsztatott kifizetése miatt.","id":"20200715_per_dunaferr_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24d0129-fb8a-4a65-81d1-e65217f6eab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddfff4-0896-42ce-bd0f-7e8570b25cea","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_per_dunaferr_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 15. 17:48","title":"Bepereli a Dunaferrt a dolgozók szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk negyedik részében – kis ugrás a korábbiakhoz képest – a főszereplő, Picciolini már mélyre ásta magát a szárba szökkenő amerikai bőrfejűek mozgalmának világába. Verekedések, rasszista támadások: 1988 legforróbb hónapjai, „a gyűlölet nyara”.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=348fa266-73de-40f1-81e7-edba22a6b11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626dbae4-c82a-4c4d-9d7f-3d3cb95317ce","keywords":null,"link":"/360/20200714_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__4_resz_A_gyulolet_nyara","timestamp":"2020. július. 14. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 4. rész, „A gyűlölet nyara”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]