[{"available":true,"c_guid":"31635725-732e-404b-a721-cb2922a30e78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál akkor posztolt arról, hogy megszületett a megállapodás a négy napja tartó EU-csúcson, amikor a felek tárgyalóasztalhoz ültek.","shortLead":"A portál akkor posztolt arról, hogy megszületett a megállapodás a négy napja tartó EU-csúcson, amikor a felek...","id":"20200720_A_jogallamisagi_feltetelrol_tovabb_vitaznak_Brusszelben_csak_az_Origonak_nem_szoltak_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31635725-732e-404b-a721-cb2922a30e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366abc4c-e5cb-439b-a0c0-4eeedb210d96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_A_jogallamisagi_feltetelrol_tovabb_vitaznak_Brusszelben_csak_az_Origonak_nem_szoltak_rola","timestamp":"2020. július. 20. 23:10","title":"A jogállamisági feltételről tovább vitáznak Brüsszelben, csak az Origónak nem szóltak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","shortLead":"További három hónappal meghosszabbították a Széchenyi Bank egykori vezetőinek letartóztatását.","id":"20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f60b0949-5c5f-4dbe-9198-de7f97a6359d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cea9c48-05e3-4356-a1d1-e06f7f860088","keywords":null,"link":"/kkv/20200720_letartoztatas_Szechenyi_Bank_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 20. 13:43","title":"Októberig letartóztatásban maradnak a Széchenyi Bank egykori vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c78e351-e0f5-4553-a158-d9757c3491ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2016-ban megszűnt, akkor Simicska Lajoshoz közeli lap korábbi munkatársa, a Ripost rovatvezetője lesz a főszerkesztő.","shortLead":"A 2016-ban megszűnt, akkor Simicska Lajoshoz közeli lap korábbi munkatársa, a Ripost rovatvezetője lesz a főszerkesztő.","id":"20200720_metropol_mediaworks_ingyenes_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c78e351-e0f5-4553-a158-d9757c3491ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8634a758-738f-4841-8bb5-018d86767b28","keywords":null,"link":"/kultura/20200720_metropol_mediaworks_ingyenes_lap","timestamp":"2020. július. 20. 13:55","title":"Újraindítja a Metropolt a Mediaworks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman utaztak.","shortLead":"Tizenöt méteres zuhanás után egy fa állított meg egy autót Kisújbánya mellett egy szakadékban. Az autóban hárman...","id":"20200722_szakadek_mecsek_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52065f96-90b5-400b-a335-005c99bf5b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcf0c00-ce5a-46e2-888e-ecc7ad1eceef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_szakadek_mecsek_baleset","timestamp":"2020. július. 22. 11:58","title":"Egy fa tartotta meg a szakadékba zuhant autót a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret hagyott – leleményeseknek és már úton lévőknek. Megjárható-e az Egyesült Királyság egy nap alatt oda-vissza? És ha igen, milyen érzéssel?","shortLead":"Újra beutazási korlátozásokat jelentett be tíz napja a kormány, a szabály életbe lépése azonban durván 48 mozgásteret...","id":"20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bf2e2f3-ee30-491f-b843-d11ad7948159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7cdaf3-1d0a-41e2-a806-d1abf5f4adb1","keywords":null,"link":"/360/20200721_Szeretettel_NagyBritanniabol_Egy_returjegy_lesz_24_orara","timestamp":"2020. július. 21. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Menekülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták a karantént. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében azonban két újabb fertőzöttet találtak, július óta a számuk megduplázódott.","shortLead":"A mezőkövesdi 42 koronavírusos beteg közül 11-en meggyógyultak, míg a kontaktjaik közül 237-en elhagyhatták...","id":"20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d136371e-3539-46f3-b6d0-b0634e1eaf4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838da779-d3e6-49d8-ba55-d3089cc3a3cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_Mezokovesd_koronavirus_karanten","timestamp":"2020. július. 22. 10:47","title":"Jó hírek Mezőkövesdről: 11 koronavírusos meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József érdekeltségében voltak.","shortLead":"A Rahmikulov családhoz került szállodák eddig a Semjén Zsolt svédországi vadászatát is finanszírozó Farkas József...","id":"20200721_rahmikulov_szallodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5744c0-8479-4904-995d-cfd198d0ecfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200721_rahmikulov_szallodak","timestamp":"2020. július. 21. 10:42","title":"Újabb szállodákhoz jutott a Balaton-parton is terjeszkedő orosz üzleti kör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","shortLead":"Nyomozást indított a rendőrség a Nyugatiban megütött idős férfi ügyében.","id":"20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2bd0dc4-8308-4542-870c-eabde744f3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faea882c-0926-46d3-ade5-a9542bfb247c","keywords":null,"link":"/itthon/20200722_garazdasag_rendorseg_nyugati_biztonsgi_or","timestamp":"2020. július. 22. 07:33","title":"Garázdasággal gyanúsítja a rendőrség a Nyugatiban pofozkodó biztonsági őrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]