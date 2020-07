Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","shortLead":"Míg mi szabadon utazhatunk Norvégiába, addig visszafelé már nem ennyire egyszerű a helyzet.","id":"20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226ac180-4fdb-47a8-96b7-98e8f642cff6","keywords":null,"link":"/vilag/20200724_Magyarorszag_Norvegia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 24. 15:55","title":"Magyarország bezöldült, korlátozások nélkül lehet utazni Norvégiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A nemzetközi sajtó 26 vezető orgánuma közül 13 foglalkozik az Index sorsával - az érdeklődés legutoljára akkor volt ekkora, amikor a Fidesznek 44 %-kal is sikerült kétharmadot felmutatnia. ","shortLead":"A nemzetközi sajtó 26 vezető orgánuma közül 13 foglalkozik az Index sorsával - az érdeklődés legutoljára akkor volt...","id":"20200725_Orban_a_markat_dorzsoli__irja_az_Indexrol_a_vilagsajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a09a852-fdc1-468a-9962-680699d48e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fde5302-28f8-480c-b7aa-d51efc8762c2","keywords":null,"link":"/360/20200725_Orban_a_markat_dorzsoli__irja_az_Indexrol_a_vilagsajto","timestamp":"2020. július. 25. 09:15","title":"Orbán a markát dörzsöli – írja az Indexről a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","shortLead":"Minden ötödik pamut ruhadarab kötődik az ujgur kényszermunkához. ","id":"20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05cf2853-2e30-4959-8088-8c9b7b90021e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d733b09-740f-4f3c-965b-f5497ad4ad07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_Lenyegeben_az_egesz_divatipar_kotodik_az_ujgur_kenyszermunkahoz","timestamp":"2020. július. 24. 09:42","title":"Nagy az esélye, hogy olyan pamutpólót hord, amit kényszermunkában készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f51dd1-9fb5-4c5c-959d-9c6304c727a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányoldali média értelmezése szerint nem a Fidesz foglalta el a lapot, ami sokkal lényegesebb, az a történetben meghúzódó Gyurcsány-szál.","shortLead":"A kormányoldali média értelmezése szerint nem a Fidesz foglalta el a lapot, ami sokkal lényegesebb, az a történetben...","id":"20200725_Igy_latja_a_kormanysajto_az_Indexugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93f51dd1-9fb5-4c5c-959d-9c6304c727a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9027e2ac-ed8a-40c1-a80a-4ebf9bed2d8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Igy_latja_a_kormanysajto_az_Indexugyet","timestamp":"2020. július. 25. 09:46","title":"Kormánysajtó: Gyurcsányé lett az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","shortLead":"Nem nyilatkozik, amíg az Index nem független.","id":"20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270bbfbf-8421-4173-8432-2b9fddcef6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb306740-d9fe-404a-8eb6-f1fa01d65fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Baranyi_Krisztina_Indexbojkottot_hirdet","timestamp":"2020. július. 25. 13:49","title":"Baranyi Krisztina Index-bojkottot hirdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"892a92c3-d3f1-4ab4-9ef7-f74745139308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parányi Chevrolet Spark sok mindenre jó lehet, de komolyabb méretű tárgyak szállítására nem igazán.","shortLead":"A parányi Chevrolet Spark sok mindenre jó lehet, de komolyabb méretű tárgyak szállítására nem igazán.","id":"20200724_a_rendorok_nem_hittek_a_szemuknek_hutoladat_vittek_egy_kisautoval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=892a92c3-d3f1-4ab4-9ef7-f74745139308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f3dd0-8885-4c66-9362-ea49fadb1115","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_a_rendorok_nem_hittek_a_szemuknek_hutoladat_vittek_egy_kisautoval","timestamp":"2020. július. 24. 06:41","title":"A rendőrök nem hittek a szemüknek: hűtőládát vittek egy városi kisautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat kiköltöztetni. ","shortLead":"A sok eső miatt víz alá kerültek az alacsonyabban fekvő házak a Zala megyei Liszóban és Surdon, ezért kell a családokat...","id":"20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=197b1879-45ce-48e8-a319-d97523510029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b82e2cb-c62c-46ca-8acf-d8321a573aad","keywords":null,"link":"/itthon/20200725_Ot_csaladot_kellett_kimemenkiteni_a_hatalmas_eso_miatt","timestamp":"2020. július. 25. 11:27","title":"Öt családot kellett kimemenkíteni a hatalmas eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","shortLead":"A légitársaság higiéniai alapcsomagokat is biztosít az utasoknak.","id":"20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41626d7-f0f7-4ed9-85e1-860c56531294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc59d7e6-4c60-406e-a241-d65a3e41b992","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Koronavirus_Emirates_koltseg_Covid_19","timestamp":"2020. július. 23. 18:19","title":"Kifizeti a koronavírus-gyógyítást az Emirates, ha a gépein kapja el valaki a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]