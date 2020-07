Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár, amit hajlandó volt megfizetni a hosszú távú költségvetés és a gazdasági mentőcsomag elfogadásáért cserében – írja a Spigel","shortLead":"A jogállam ügyében Merkel megelégedett egy formális kompromisszummal a brüsszeli csúcson, úgy tűnik, ez volt az az ár...","id":"20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5753202-7fe9-4093-ae44-e96a4b4e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21358029-1c68-49e2-848c-8257bae44a0c","keywords":null,"link":"/360/20200726_Spiegel_Esik_szet_a_magyar_demokracia_de_meg_meg_lehet_allitani_az_autokratakat","timestamp":"2020. július. 26. 10:35","title":"Spiegel: Esik szét a magyar demokrácia, de még meg lehet állítani az autokratákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alábbi egyszerű ötlettel két legyet üthetnek egy csapásra az autótulajdonosok.","shortLead":"Az alábbi egyszerű ötlettel két legyet üthetnek egy csapásra az autótulajdonosok.","id":"20200724_tankolas_benzin_uzemanyag_muanyag_kolasuveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d160a0c-670c-4d5e-a220-bc1d2675ae25","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_tankolas_benzin_uzemanyag_muanyag_kolasuveg","timestamp":"2020. július. 24. 14:06","title":"Ezzel az olcsó trükkel egy csepp benzin sem fog mellé menni tankoláskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834b94c4-3d7b-4c15-b6c5-2cc7e1f3c21e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ügyes árukapcsolás, hogyan kötelezzük el még jobban a vevőket.","shortLead":"Ügyes árukapcsolás, hogyan kötelezzük el még jobban a vevőket.","id":"20200723_Egyedi_MercedesAMG_GT_Black_Seriest_kaphat_aki_az_AMG_One_hiperautot_is_megrendelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=834b94c4-3d7b-4c15-b6c5-2cc7e1f3c21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472509b9-6fcc-423b-8dc0-c11a12d7e8a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Egyedi_MercedesAMG_GT_Black_Seriest_kaphat_aki_az_AMG_One_hiperautot_is_megrendelte","timestamp":"2020. július. 25. 04:34","title":"Egyedi Mercedes-AMG GT Black Seriest kaphat, aki az AMG One hiperautót is megrendelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","shortLead":"Délután emiatt korlátozások lesznek a Városliget környékén.","id":"20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=047a4e85-2684-42cb-bb61-a8de678b0ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a35cfe1-0e7e-40da-9504-66a88866f172","keywords":null,"link":"/elet/20200725_Ma_lesz_a_jarvany_utani_elso_futoverseny_Budapesten","timestamp":"2020. július. 25. 08:19","title":"Ma lesz a járvány utáni első futóverseny Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc Nemzetköri Repülőtérről.","shortLead":"Augusztus 10-én közvetlen Budapest-Luxembourg járatot indít a nyári szezonban a Luxair légitársaság a Liszt Ferenc...","id":"20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f84e43-c07a-4c48-bbaf-b9190af74364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6922cfd3-a2c8-401c-b594-066857d85773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Szezonalis_jaratot_indit_Budapest_es_Luxembourg_kozott_a_Luxair","timestamp":"2020. július. 25. 21:51","title":"Szezonális járatot indít Budapest és Luxembourg között a Luxair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni az internetezőket.","shortLead":"Steve Wozniaknak nagyon rosszul esik, hogy valakik a nevével és arcával visszaélve próbálják csőbe húzni...","id":"20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2409cf-8ce7-46dc-8052-f1ddb4ddf78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_apple_tarsalapito_steve_wozniak_google_youtube_bitcoinos_csalas_twitter_hackertamadas","timestamp":"2020. július. 24. 16:03","title":"Az Apple társalapítója beperelte a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták, gyermekük meghalt, ám egyre több jel utal arra, hogy a babákat a kórházi személyzet eladta pénzes örökbefogadóknak. Nem tudni, hogy a bűncselekménysorozat mikor ért véget – ha egyáltalán véget ért – viszont egyre több anya harcol azért, hogy legalább most kiderüljön, mi lett gyermekükkel. Nincs sok esélyük. ","shortLead":"Az 1970-es évektől kezdve csecsemők ezrei tűntek el a szerbiai kórházakból, az anyáknak az orvosok azt mondták...","id":"20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0ff39b-718b-49a7-bac3-7db63215b642","keywords":null,"link":"/vilag/20200725_1540_ezer_euroert_arultak_a_szerbiai_csecsemoket","timestamp":"2020. július. 25. 20:00","title":"15-40 ezer euróért árulták a szerbiai csecsemőket, ám félő, hogy a végső igazságot sosem tudjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek panziófejlesztésre.","shortLead":"Nem csak egy, rögtön két pályázata is nyert Simicska Lajos családjának az érdekeltsége, így 8 milliót költhetnek...","id":"20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce5339c-b153-410a-ba65-f57ca6e6cb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76021c87-783e-4b2f-8ea6-cfedad58a7b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200724_simicska_mtu_allami_palyazat_kozpenz","timestamp":"2020. július. 24. 15:10","title":"Beindult a szekér Simicskáéknál, két állami pályázaton is nyertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]