Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet az eddig ismert Indextől, de azért a reményüket fejezik ki, hogy a búcsúzó indexes kollégák kiállásából valami új születhet.","shortLead":"Mostantól még nehezebb lesz elérni a célunkat, egy szabad Magyarországot építeni - ezzel búcsúzik a jogvédő szervezet...","id":"20200728_tasz_index_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f23121c-de41-4dad-b324-d75474900eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_tasz_index_bucsu","timestamp":"2020. július. 28. 17:52","title":"Elbúcsúzott a TASZ is az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa választ.","shortLead":"A sepsiszentgyörgyi focicsapat hivatalos elhatárolódást várt volna el, de csak a sportigazgató küldött egy furcsa...","id":"20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce1a01d-25d6-4901-99e8-675875808bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e25a1bbf-c2b9-4222-bf14-fc6907663efb","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_bukarest_sepsiszentgyorgy_fcsb_foci_sport_romania_sepsi_osk","timestamp":"2020. július. 29. 17:16","title":"Bukaresti válasz a magyarellenes rigmusokra: „Engem sem zavart, hogy magyar szavakat kiabáltak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol tartományban szabad az utcára menni.","shortLead":"A koronavírus második hulláma miatt további intézkedéseket is bevezetnek. Arcmaszk nélkül már csak egyetlen spanyol...","id":"20200728_madrid_kotelezo_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da5e569-0520-4c01-bffe-34032dab3d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddc7b90-cbd7-43e3-b34e-eecba624e7a8","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_madrid_kotelezo_maszk","timestamp":"2020. július. 28. 21:17","title":"Mindenhol kötelezővé tették a maszk viselését Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet már 20 éve nem használhatnak.","shortLead":"Franciaországban bevizsgálták a levegőt: a 75 talált vegyület majdnem fele mérgező, és olyan is volt köztük, amelyet...","id":"20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e8e9fe-df39-4749-82e2-d639d4895abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6338481-a5de-4e31-9fea-d3ae77e9cae6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200728_novenyvedoszer_rovarirto_levego_legszennyezes_eu_mergezo","timestamp":"2020. július. 28. 09:10","title":"Évtizedek óta betiltották, de még mindig kimutatható a levegőben a növényvédőszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni nem akaró tüntetések. \r

","shortLead":"Állami pénzen őrzött oligarchák, a kormányfőt lejárató fotók, rajtaütés az államfő hivatalán, két hete tartó, szűnni...","id":"20200729_A_Feketetenger_kalozai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f41aa9c7-6f4e-4ec7-bdc5-ab376ba3f735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2760728-a3a1-45c7-b75c-80546e1ced30","keywords":null,"link":"/360/20200729_A_Feketetenger_kalozai","timestamp":"2020. július. 29. 17:00","title":"Megelégelték a korrupciót, forró lett a nyár a bolgár belpolitikában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","shortLead":"A közösség koronavírusos tüneteket mutató tagjait folyamatosan tesztelik az EMIH szerint.","id":"20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf27354f-d45a-408b-901c-97b4789f8e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8493fe63-5561-4197-ae14-3e72ac8c7136","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_koves_slomo_koronavirustesztje_pozitiv_lett","timestamp":"2020. július. 29. 08:52","title":"Pozitív lett Köves Slomó koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba vagy új üzlethelyiségekbe. Ezért is fontos kérdés, hogy milyen szerződést kötnek a bérlők és a bérbeadók. ","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására egyéni vállalkozók, kkv-k, de akár multik is költözhetnek az eddiginél kisebb irodákba...","id":"mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe9da00c-00ff-439c-bfd1-29bbca7c1060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d4d5b4-5934-49c5-9ed7-189609c990ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200728_A_valsag_arra_is_megtanitott_hogyan_kossunk_irodaberleti_szerzodest","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"A válság arra is megtanított, hogyan kössünk irodabérleti szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még diplomataként, szabadon térhetett vissza Budapestre.\r

","shortLead":"Peruban tavaly márciusban házkutatást tartottak Limában a volt perui nagykövet ügyében, Kaleta viszont még...","id":"20200727_kaleta_index_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62b11277-65c8-47f2-8684-d5b1962ccd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb804e5-fa1e-4796-b67e-c7d2722e0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_kaleta_index_rendorseg","timestamp":"2020. július. 27. 21:46","title":"Index: Nem volt bőbeszédű a rendőrség a Kaleta-üggyel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]