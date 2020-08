Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","shortLead":"Győr polgármestere szerint semmiféle következménye nem lesz, ha elmondja a labdarúgásról a véleményét.","id":"20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69162cc-e1b4-44d5-be3d-787f65409158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ad8413-d87c-407b-844f-91b5cb760821","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Dezsi_Csaba_Andras_Fideszes_vagyok_barmikor_megmondhatom_a_velemenyem_a_focirol","timestamp":"2020. július. 31. 12:47","title":"Dézsi Csaba András: Fideszes vagyok, bármikor megmondhatom a véleményem a fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül veszélyes.","shortLead":"Hatalmas büntetést és pert kockáztatnak, októberig be kell tiltaniuk ezt a módszert, ami védett madarakra is rendkívül...","id":"20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f0c538-0c63-45cd-badf-bfdb4b7fea03","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Az_Europai_Bizottsag_utoljara_figyelmeztette_Franciaorszagot_hogy_vessenek_veget_a_ragasztos_madarfogasnak","timestamp":"2020. július. 31. 10:47","title":"Ragasztóval fogják a madarakat Franciaországban, óriási büntetéssel fenyeget az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","shortLead":"A Facebookon búcsúznak az augusztus végére tervezett fesztiválok a rajongóiktól. ","id":"20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3677e5ee-de32-4767-ae05-1f30d4c2ec1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fesztivalok_kormanyinfo_dontes_koncertek_korlatozas","timestamp":"2020. július. 30. 11:40","title":"Így dobják be egymás után a törülközőt a fesztiválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási kapacitással bírna. A világ legerősebb ilyen gépe jelenleg 400 petafloppal működik.","shortLead":"A tervek szerint 2021-től kezdené meg működését a Floridai Egyetem szuperszámítógépe, ami 700 petaflopos számítási...","id":"20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a603e5-8dc5-4c39-885a-a73b61b76719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aa1253-a33c-41c5-80d1-255afd92be6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_vilag_legerosebb_szuperszamitogepe_700_petaflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2020. július. 30. 12:03","title":"700 petaflopos szuperszámítógépet épít az USA, de Magyarország is rákapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","shortLead":"Politizálni azért nem akar, de a véleményét elmondja.","id":"20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c89b6-ff2d-42d4-8872-8c27c8a67bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900f6358-f0b7-4728-b007-7931e224c518","keywords":null,"link":"/kultura/20200730_Fluor_Tomi_szerint_nincs_kire_szavazni_szr_az_ellenzek_es_a_kormany_is","timestamp":"2020. július. 30. 11:49","title":"Fluor Tomi szerint nincs kire szavazni, sz*r az ellenzék és a kormány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f50ebfe-1115-4d97-a7cb-6a2605db4396","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aprócska, de ötletes részlet a technológia segítségével. ","shortLead":"Aprócska, de ötletes részlet a technológia segítségével. ","id":"20200730_Az_uj_Audi_RS3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f50ebfe-1115-4d97-a7cb-6a2605db4396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe50ac99-5317-48fc-b299-ddeed85df346","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_Az_uj_Audi_RS3","timestamp":"2020. július. 31. 04:45","title":"Az új Audi RS3 a lámpájában hordja a kockás zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","shortLead":"A busz vezetője és a rendőrség is úgy ítélte meg, hogy az utazás biztonsága érdekében szükség volt az intézkedésre.","id":"20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9710924-21d4-48ba-9511-b9fcd70c8ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee726b8a-f3d8-4a14-be16-82ced09d7a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Rendorok_busz_kerekesszekes_Veszprem","timestamp":"2020. július. 30. 14:46","title":"Rendőrökkel szállíttatta le a buszról a kerekesszékes anyukát és gyermekét egy sofőr Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]