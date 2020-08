Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró vádlottjai a bazini székhelyű különleges bíróságon pénteken elmondott záróbeszédeikben - számolt be a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség.","shortLead":"Egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró...","id":"20200801_Tagadnak_a_Kuciakgyilkossag_vadlottjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e8268b-0813-415a-bcd9-6b0f18c540a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Tagadnak_a_Kuciakgyilkossag_vadlottjai","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:04","title":"Tagadnak a Kuciak-gyilkosság vádlottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","shortLead":"Azt szeretné, hogy a személyes profilok felfüggesztésének felülvizsgálata legyen magyar kompetencia.","id":"20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6632b9cd-8d17-4fe8-a184-861ba0217712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8622d75-4db1-448b-9e13-9f593f9ceb43","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Peterfalvi_Attila_Facebooktorvenyt_ker_a_kormanytol","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:58","title":"Péterfalvi Attila Facebook-törvényt kér a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren – közölte a Kínai Tudományos Akadémia.","shortLead":"Mélytengeri tudományos expedíciójuk során 11 bálna- és delfinfajt észleltek kínai kutatók a Dél-kínai-tengeren –...","id":"20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9ca43eb-312b-4712-ba66-94c3cf2383c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ccd9394-1fca-434f-bb4d-92d0745fef1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_melytengeri_expedicio_11_balnafaj_delfinfaj_kinai_kutatok","timestamp":"2020. augusztus. 01. 15:03","title":"21 nap alatt 3000 km-t jártak be a mélytengeri kutatók Kínában – megérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","shortLead":"Az utcán tartózkodó nő egy babakocsit tolt, a gyerek csak könnyebben sérült.","id":"20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b064367-2696-418c-b5e2-9e53dac00c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f36a2c-a33a-43a1-9a9e-01f7aa1f6b3c","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Ablakbol_kizuhano_ember_esett_ra_egy_nore_Budapesten_mindketten_meghaltak","timestamp":"2020. július. 31. 20:27","title":"Ablakból kizuhanó ember esett rá egy nőre Budapesten, mindketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16 százalékkal kisebbre a 2013-tól 2019-ig terjedő évek júliusi átlagánál – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI). A német kutatók szerint a tengerjég júliusi kiterjedése a legkisebb a műholdas megfigyelések kezdete óta.","shortLead":"Az Északi-sark körüli tengerek felszínén lebegő jégmezők összeterülete 6 millió négyzetkilométerre zsugorodott, 16...","id":"20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992b7e0-3ff4-4da1-bf52-90c55430d8b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200801_eszaki_sarkvidek_jegmezok_kiterjedese_juliusban","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:03","title":"Sosem volt ilyen kevés a jég, sosem volt ilyen nagy a baj az Északi-sarkvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze 17 esztendős az a hacker, akit a júliusi Twitter-betörés feltételezett irányítójaként azonosítottak az amerikai hatóságok. A fiú Bill Gates és Barack Obama korábbi amerikai elnök csatornájához is hozzáfért.","shortLead":"Mindössze 17 esztendős az a hacker, akit a júliusi Twitter-betörés feltételezett irányítójaként azonosítottak...","id":"20200802_twitter_hackertamadas_17_eves_kiberbunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b7a0da-396d-43c3-989e-2c0b3036717a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200802_twitter_hackertamadas_17_eves_kiberbunozo","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:09","title":"Egy 17 éves hekker áll a Twitter történetének eddigi legsúlyosabb kibertámadása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","shortLead":"Senki sem sérült meg, de az autópályát le kellett zárni.



","id":"20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90b9db9d-fd1e-4483-aedd-f29abf8f7472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d321117-f46e-4ca7-b996-00a062a9141e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200801_Igy_egett_egy_teherauto_a_Koroshegyi_volgyhidon__video","timestamp":"2020. augusztus. 01. 08:59","title":"Így égett egy teherautó a Kőröshegyi völgyhídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörösen büntetett előéletűek vannak a gyanúsítottak között. A verekedés több résztvevőjét még nem sikerült azonosítani.","shortLead":"Többszörösen büntetett előéletűek vannak a gyanúsítottak között. A verekedés több résztvevőjét még nem sikerült...","id":"20200802_Erd_tomegverekedes_letartoztatas_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5c0e81-b369-4ee2-8611-2bf2263f3606","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Erd_tomegverekedes_letartoztatas_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 02. 17:29","title":"Érdi tömegverekedés: tizenkét ember letartóztatását rendelte el a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]