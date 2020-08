Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","shortLead":"Főként gazdag magángyűjteményekre épül Bécs legújabb modern és kortárs művészeti múzeuma.","id":"202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59782698-6b11-4a75-97e5-f08b1e78d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8287fc-6a43-4d95-9601-ffadaf301f35","keywords":null,"link":"/360/202031__albertina_modern__osztrak_kortarsak__ferenc_jozsef_ajandeka__begyujtott_mugyujtok","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:00","title":"A legnagyobbakkal is felveszi a versenyt Bécs új múzeuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai leányvállalatának felvásárlásáról.","shortLead":"Satya Nadella, a Microsoft vezetője szerint szeptember 15-ig lefolytatnák a tárgyalásokat a TikTok amerikai...","id":"20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b087041-8423-46b2-a055-8ec8666278a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_microsoft_egyesult_allamok_kina_bytedance_tiktok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:33","title":"Tényleg a Microsoft veheti meg az amerikai TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a volt uralkodó kenőpénzt fogadhatott el egy vasúti beruházás során.","id":"20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25aa28d4-6389-4392-8c39-3824220a9147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d70125-76ec-4405-8aae-0eb79ed84df8","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_I_Janos_Karoly_Spanyolorszag_elhagyja","timestamp":"2020. augusztus. 03. 20:12","title":"I. János Károly volt király elhagyja Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","shortLead":"A mikronéziai tengerészek egy lakatlan szigeten próbáltak túlélni, miután hajójukból kifogyott az üzemanyag.","id":"20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0173b544-a10c-4295-af99-e3c8aec62040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b3b723-cc6e-48d5-b8e6-6a33d0248720","keywords":null,"link":"/elet/20200804_sos_felirat_lakatlan_sziget_tengeresz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:33","title":"Hatalmas SOS-t rajzoltak a homokba, ez mentette meg három tengerész életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","shortLead":"A tárca szerint kedvező fordulat állt be.","id":"20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38ec481-a19d-4ab5-a434-680da58bdc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762890dd-3c82-4e89-8851-4ab15a50e632","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_itm_allaskereso_munkanelkuli","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:15","title":"ITM: Közel 25 ezerrel csökkent az álláskeresők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052","c_author":"Gáti Júlia, Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen kapkodva próbálják elejét venni a szúnyogok terjedésének. Pedig az irtás jó üzlet egyes cégeknek. ","shortLead":"A kémiai gyérítés nem elég hatékony, és a környezetre is ártalmas. Az időjárás sem kedvezett, ezért most sok helyen...","id":"202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc2214-a94a-4797-a466-020c19c77052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6e3a5-91d6-4e6e-bc68-64f1154116ec","keywords":null,"link":"/360/202031__szunyoggyerites__okologiai_artalmak__kozpontositva__szertelenul","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:00","title":"Sok helyen már elviselhetetlen a szúnyoginvázió, pedig nem kellene így lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat a borjára veszélyesnek ítélte a velük úszó turistákat, ezért igyekezett távol tartani őket. A kaland két nő számára csaknem végzetesnek bizonyult.","shortLead":"Az állat a borjára veszélyesnek ítélte a velük úszó turistákat, ezért igyekezett távol tartani őket. A kaland két nő...","id":"20200804_hossuszarnyu_balna_ausztralia_uszas_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17fc886f-b1d9-4a2d-9d09-6d8810a37a3a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_hossuszarnyu_balna_ausztralia_uszas_baleset","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:27","title":"Kis híján halálra zúzott két embert egy hosszúszárnyú bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","shortLead":"Négy fehérjepor és a Zero Bar fehérjeszelet összetevőiről sem írtak igazat a termékek címkéin.\r

\r

","id":"20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d87f3c8-fc01-4e95-950a-2f46198b60e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05369b0-7dd6-4964-845b-920b218d5473","keywords":null,"link":"/kkv/20200804_gvh_buntetes_biotech_usa_jlm","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:57","title":"Százmilliós büntetést kapott a BioTech USA és a JLM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]