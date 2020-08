Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81d294cd-a408-470f-9f45-f37b4d4d612d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megszokhattuk már, hogy a nagy fejlesztők rendre hirdetnek hibavadász programokat. S abban sincs ma már semmi meglepő, hogy egyre több pénzt ajánlanak fel a sérülékenységek felderítéséért.","shortLead":"Megszokhattuk már, hogy a nagy fejlesztők rendre hirdetnek hibavadász programokat. S abban sincs ma már semmi meglepő...","id":"20200807_microsoft_bug_bounty_program_szamokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81d294cd-a408-470f-9f45-f37b4d4d612d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500b63e3-7074-4318-93d3-86374ed6a706","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_microsoft_bug_bounty_program_szamokban","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:03","title":"Több mint 4 milliárd forintot fizetett ki a hibákat találóknak a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai tisztségviselőt sújtanak a nemrégiben bevezetett nemzetbiztonsági törvény miatt.","shortLead":"A büntető intézkedések Carrie Lamot, a kínai különleges közigazgatási terület vezetőjét és 11 hongkongi, illetve kínai...","id":"20200807_hongkong_amerikai_szankciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2200c8b8-5519-4876-a0a5-baed14f04ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b3f372-cafa-4183-96b8-390d9f447c04","keywords":null,"link":"/vilag/20200807_hongkong_amerikai_szankciok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 19:51","title":"Hongkong vezetői ellen hozott szankciókat Washington","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást ajánlanak.","shortLead":"A fővárosi kollégiumok szobáiban négy helyett csak ketten szállhatnak meg, aki „kiesik”, annak alternatív szállást...","id":"20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa8a193-26b5-4831-8e5c-79717c8d0caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157b5ec-8b59-48c9-a68b-76c426d584d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_koronavirus_jarvany_fertozes_tavolsagtartas_elte_kollegium_ferohely","timestamp":"2020. augusztus. 06. 16:46","title":"A járvány miatt megvágják a létszámot az ELTE kollégiumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és szállodatulajdonos. A Napi.hu a közölt adatok alapján megnevezte a vállalkozót, akiről szó lehet.","shortLead":"A milliárdost letartóztatták, az ügyvédje is gyanúsított. Az illetőről azt közölték, hogy élelmiszerlánc- és...","id":"20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e691dce1-7c19-4f96-be10-e73bfa29374c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c59a98f-0db6-4b90-8f26-92ee457fd407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200807_nav_milliardos_adocsalas_szallodatulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:24","title":"A NAV őrizetbe vett egy “közismert milliárdost”– videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charles Leclerc a maga módján akar küzdeni a rasszizmus ellen. ","shortLead":"Charles Leclerc a maga módján akar küzdeni a rasszizmus ellen. ","id":"20200807_A_Ferrari_versenyzojenek_elege_van_abbol_hogy_rasszistanak_nezik_amiert_nem_terdel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c6654d-ee03-46c5-99d2-25e4e4d6a620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77def4e1-b19b-4f6f-b7b9-71ef3d106eb4","keywords":null,"link":"/elet/20200807_A_Ferrari_versenyzojenek_elege_van_abbol_hogy_rasszistanak_nezik_amiert_nem_terdel","timestamp":"2020. augusztus. 07. 11:35","title":"A Ferrari versenyzőjének elege van abból, hogy rasszistának nézik, amiért nem térdel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek. A csomagban jelszavak és más, érzékeny adatok is vannak.","shortLead":"Több olyan céges információ is nyilvánosságra került, amelyet egy szoftverhiba kihasználásával szereztek meg hackerek...","id":"20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6075110f-145c-4a59-8519-83ae0740ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea8205-b094-4333-9557-7869c5e82d5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_vpn_szerver_jelszo_kibertamadas_serulekenyseg_firmware_hackerek","timestamp":"2020. augusztus. 07. 10:40","title":"Kiszivárgott közel 1000 vállalati VPN-szerver adata, köztük rengeteg jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","shortLead":"Vadállatok, vadállatok mindenütt.","id":"20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c236aad-1769-43ce-bd6a-8a3d3115d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab3d086-188f-42eb-8f8c-844626070d71","keywords":null,"link":"/elet/20200807_Tarajos_sult_fogtak_be_a_szegedi_palyaudvaron","timestamp":"2020. augusztus. 07. 13:35","title":"Tarajos sült fogtak be a szegedi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]