[{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Slawomir Sierakowski","category":"360","description":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény, a lengyel Politikai Kritika mozgalom vezetőjétől.","shortLead":"A magyar és a lengyel kormány elhajolt a pofon elől. Az igazi nyertes és a főbűnös viszont Németország. Vélemény...","id":"20200807_Europa_megmenti_populistait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e2627e-4256-4861-aaf0-50b8a7ce8b2b","keywords":null,"link":"/360/20200807_Europa_megmenti_populistait","timestamp":"2020. augusztus. 07. 16:00","title":"Sławomir Sierakowski: Európa megmenti populistáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","shortLead":"Nem megy a kérdések megválaszolása sem Rétvári Bencének, sem Schanda Tamás államtitkárnak.","id":"20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=142e2a07-f4a7-4fea-bd37-fb20b2817cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7773b6-e63e-4885-a308-8fba529010ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_tordai_schanda_retvari_irasbeli_kerdes","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:07","title":"Két államtitkár sem tudott választ adni Tordai Bence kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","shortLead":"Alan Parker emblematikus filmeket hagyott ránk, és bármilyen műfajban alkotott, egyéni látásmód jellemezte.","id":"202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e50dab0-f08d-44f7-a2a1-3005191f505f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b41d92-8fd5-4bbe-bdaf-571c67009c93","keywords":null,"link":"/360/202032_elhunyt_alan_parker_angyali_demonok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:00","title":"Búcsú a Hollywoodban legangolabb, Angliában leghollywoodibb rendezőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a4922c-ad0f-4375-8c30-e6b0dc38b8db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Páratlan leletekre bukkantak régészek a Duna bajorországi partszakaszának árvízvédelmi munkálataikor Mariaposching város közelében, a feltárt 600 lelet között ötezeréves tárgyakat is találtak.","shortLead":"Páratlan leletekre bukkantak régészek a Duna bajorországi partszakaszának árvízvédelmi munkálataikor Mariaposching...","id":"20200807_duna_bajororszagi_szakasza_mariaposchig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a4922c-ad0f-4375-8c30-e6b0dc38b8db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca83b88-dd42-48df-86ea-9bf071ba3f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_duna_bajororszagi_szakasza_mariaposchig","timestamp":"2020. augusztus. 08. 08:03","title":"5000 éves, páratlan leletekre bukkantak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és Barabás Lőrinc is. ","shortLead":"A 29. zempléni fesztiválon színházi előadások mellett koncertet ad a Dohnányi Zenekar, valamint fellép Tóth Vera és...","id":"202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9be8e46b-b8e5-4aa9-ad48-9f96a283475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52403d8c-a4e5-4883-ad85-e9a77a8a5576","keywords":null,"link":"/360/202032_szabad_ido__dombok_kozott_29_zempleni_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 08. 12:30","title":"Komoly- és könnyűzene találkozik a kevés megmaradt fesztivál egyikén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az idei évben sem számol le a szenzorszigettel, sőt, még a mérete sem lesz kisebb.","id":"20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62268c93-c2fe-42c7-bd49-9e1ae5cdce1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b2e2a2-9f46-45f2-9f1e-1f01d77bdf4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200807_apple_iphone_12_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. augusztus. 07. 17:13","title":"Kiszivárgott egy fotó az iPhone 12-ről, csalódottak lehetnek az Apple-rajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni az ország legnevesebb szakemberei. Egy-egy sokáig lélegeztetett beteget kivéve egyelőre nem tapasztaltak hosszabb távú, súlyosabb következményeket a koronavírusból gyógyultak egészségügyi állapotában. ","shortLead":"Az intenzív ápolásra szorult betegek utánkövetésére és rehabilitációjára márciusban kezdtek el protokollt kidolgozni...","id":"20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85264391-9a2d-4f1e-bb99-ad6a35694bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2839a7fa-5e9a-4e9e-976d-f5fd680b8d5b","keywords":null,"link":"/itthon/20200807_koronavirus_utankovetes_protokoll_maradando_hatasok","timestamp":"2020. augusztus. 07. 06:30","title":"Már Magyarországon is vannak eredmények a koronavírus maradandó hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Idén eddig mindössze 17 eset történt, míg 2019-ben összesen 46 incidens vált ismertté.","shortLead":"Idén eddig mindössze 17 eset történt, míg 2019-ben összesen 46 incidens vált ismertté.","id":"20200807_orrszarvu_vadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=943a6657-d07f-434e-b179-f72bf9695eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788449a-4f98-4511-9d09-8ddf0c551b78","keywords":null,"link":"/zhvg/20200807_orrszarvu_vadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 07. 21:55","title":"Visszaesőben az orrszarvúk orvvadászata, működni látszik a hatósági szigor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]