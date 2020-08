Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","shortLead":"Egyre több a megbetegedés a kisebbségi népcsoportok körében.","id":"20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d94c623-34bb-4c1d-a206-db78372e3009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7c964cb-3bdc-4434-94d6-d39fbdf2b2f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_50_ezer_uj_fertozottet_regisztraltak_az_USAban_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. augusztus. 17. 06:14","title":"50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","shortLead":"A szülei azt hitték, már soha nem találják meg az elveszett darabot.","id":"20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e1aa08-6b55-46d1-a551-4c9896b7e0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b2d33-d565-4bb9-a963-a10bf98e1708","keywords":null,"link":"/elet/20200817_Ket_evig_volt_egy_Legodarab_egy_kisfiu_orraban_mire_kijott_onnan","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:02","title":"Két évig volt egy Lego-darab egy kisfiú orrában, mire kijött onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és folytatja a földgáz utáni kutatást a Földközi-tenger keleti medencéjében.","shortLead":"A török elnök szerint országa nem fog meghátrálni az Európai Unió által kilátásba helyezett szankciók ellenére sem, és...","id":"20200815_Erdogant_nem_erdeklik_az_unios_szankciok_sem_ha_egy_uj_foldgazmezorol_van_szo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b130b-d952-463a-8e21-22ee2b060d12","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Erdogant_nem_erdeklik_az_unios_szankciok_sem_ha_egy_uj_foldgazmezorol_van_szo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:36","title":"Erdogant nem érdeklik az uniós szankciók sem, ha egy új földgázmezőről van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket valamennyi ember egyenlősége és méltósága érdekében\" – írták.\r

","shortLead":"A közleményt a Budapest Pride alkalmából adták ki. \"Minden országot arra biztatunk, hogy tegyen további lépéseket...","id":"20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe20b83-be07-4331-a593-b21beee3df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b7330-d86d-4646-be75-72281e211211","keywords":null,"link":"/itthon/20200817_lmbti_budapest_pride_kozlemeny_nagykovetsegek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:45","title":"Közös közleményben álltak ki magyarországi nagykövetségek és kulturális intézetek az LMBTI jogok mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben megtalálják a többibe érkezett üzeneteket is. Az egyesítés már el is kezdődött, elsőként az Egyesült Államokban.","shortLead":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben...","id":"20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999af21-47be-4b05-852e-460ae068131b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:03","title":"Összeolvad a Facebook Messenger és az Instagram üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","shortLead":"Ujhelyi: „Az Orbán-kormány sötét játéka a belorusz rezsimmel ismét szégyent hozott”.","id":"20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d93c01-e2c1-48ed-8cbc-ddd9e17e0320","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Az_MSZP_tudnia_akarja_mi_tortent_az_OrbanLukasenkatalalkozon","timestamp":"2020. augusztus. 16. 18:02","title":"Az MSZP tudnia akarja mi történt az Orbán-Lukasenka-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben senki nem sérült meg.","id":"20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65bddf2-97e5-4c9c-b561-06ab76045e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc6d6b-4418-488d-800a-c2ffc2f95343","keywords":null,"link":"/cegauto/20200817_bkv_busz_metropotlo_kobanya","timestamp":"2020. augusztus. 17. 11:07","title":"Rosszul lett az egyik metrópótló sofőrje, összeütközött egy másik busszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de44e4c-2040-4086-9b64-451ca93fdd36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi okozta a halálát. ","id":"20200815_Osszeesett_es_meghalt_egy_fiatal_ferfi_Szombathelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5de44e4c-2040-4086-9b64-451ca93fdd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccabfd28-7c26-47e5-aeeb-27ecd1c68bb4","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Osszeesett_es_meghalt_egy_fiatal_ferfi_Szombathelyen","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:17","title":"Összeesett és meghalt egy 27 éves férfi egy szombathelyi bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]