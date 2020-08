Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brit fejlesztésre többek között Németország és Olaszország is lecsapott.","shortLead":"A brit fejlesztésre többek között Németország és Olaszország is lecsapott.","id":"20200819_Az_Oxfordi_Egyetem_vakcinajabol_rendelt_otmilliot_a_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d824f1d0-93bd-40cd-ace4-44983fe81c76","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Az_Oxfordi_Egyetem_vakcinajabol_rendelt_otmilliot_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 19. 15:42","title":"Az oxfordi vakcinából szerződött le ötmillió adagra a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa","c_author":"Balla Györgyi - Ballai Vince","category":"itthon","description":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény, hogy az ajánlások nagy része nem megvalósítható. A szaktárca szerint igen, ha pedig mégsem, akkor hordjanak az idősebb diákok maszkot. ","shortLead":"Iskolaigazgatókat és tanárokat kérdeztünk az iskoláknak küldött járványügyi intézkedési tervről. Általános vélemény...","id":"20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80193529-42a3-45ff-bdde-f129e1f917fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d502b7be-3fa3-4408-a720-46aa091cf8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Tanarok_Nem_tudom_milyen_iskolat_kepzelnek_el_a_miniszteriumban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 06:30","title":"Tanárok: \"Nem tudom, milyen iskolát képzelnek el a minisztériumban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A belorusz diktátor pár nap alatt elvesztette szinte az egész társadalom támogatását, beleértve a munkásokat, akiket idáig a rendszer alapjának tekintett. Nem sok lehetősége maradt - írja Slawomir Sierakowski, a lengyel Haladó Tanulmányok Intézetének igazgatója, aki Minszkből tudósít az eseményekről","shortLead":"A belorusz diktátor pár nap alatt elvesztette szinte az egész társadalom támogatását, beleértve a munkásokat, akiket...","id":"20200820_Nem_kizart_hogy_Lukasenko_szamara_itt_a_veg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=657c2c88-2064-4599-96e3-12548d45d4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca5bf0-b775-4d78-9d60-a026948b4c62","keywords":null,"link":"/360/20200820_Nem_kizart_hogy_Lukasenko_szamara_itt_a_veg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 09:00","title":"Nem kizárt, hogy Lukasenko számára itt a vég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án az Összetartozás emlékhelyének átadásán, ahol kihirdette \"a trianoni száz év magyar magány\" korszakának lezárását, közölte, hogy minden magyar gyermek újabb őrhely, illetve azt, hogy \"tágabb hazánk, Európa hajója éppen megfeneklett, az évszázadok során megszerzett világpolitikai és világkereskedelmi pozíciója megbicsaklott\" és \" istentelen kozmosszal, a családok szivárványosításával, migrációval és nyitott társadalmakkal kísérletezik.\" Ezek után nem meglepő, hogy azt is kijelentette, hogy a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\".","shortLead":"Hiába tette a járványveszély \"a teljes felsereglést lehetetlenné\", hosszú beszédet tartott Orbán Viktor augusztus 20-án...","id":"20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d6e3607-e1d3-405c-884a-bf1266b3b3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4f7c5a-3720-4887-b9be-fe0e72866db5","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Orban_Viktor_szerint_a_Nyugat_elvesztette_vonzerejet_a_mi_szemunkben","timestamp":"2020. augusztus. 20. 11:54","title":"Orbán Viktor szerint a Nyugat elvesztette vonzerejét \"a mi szemünkben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazáson.","shortLead":"Willy Wonka büszke lett volna rá, de a helyiek kicsit meglepődtek a kakaóporos havazáson.","id":"20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae51ea4-0120-4d4b-beb2-c74373c29bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1813f60c-f99e-4a8d-b72c-58253ec75f52","keywords":null,"link":"/elet/20200819_Volt_egy_kis_malor_a_svajci_Lindtgyarban","timestamp":"2020. augusztus. 19. 09:47","title":"Volt egy kis malőr a svájci Lindt-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","shortLead":"Az UEFA a budapesti mérkőzésen tesztelheti az új rendszerét.","id":"20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabccbee-0e4f-4c74-b7b7-bffbb93f8e0d","keywords":null,"link":"/sport/20200819_Europai_Szuperkupa_20_ezer_nezo_lehet_ott_a_Puskas_Arenaban_szeptemberben","timestamp":"2020. augusztus. 19. 17:34","title":"Európai Szuperkupa: 20 ezer néző lehet ott a Puskás Arénában szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","shortLead":"Egy közvetlenül a vízparton, a szabadstrandon található 800 plusz 1200 négyzetméteres területről van szó.","id":"20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ca92a9-f41c-4616-980d-b691993b804e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a5b53c-c17c-475b-a2cd-67f1edef2792","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Eladjak_a_gardonyi_szabadstrand_egy_reszet","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:51","title":"Eladják a gárdonyi szabadstrand egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","shortLead":"A koronavírus a tengerparti szórakozóhelyeken terjed leginkább.","id":"20200819_horvatorszag_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74fe222-4c43-4b98-8721-81a97d91c945","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_horvatorszag_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:40","title":"Horvátországban ismét rekordszámú új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]