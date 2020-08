Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront érkezik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"A hosszú hétvége további részében is marad a 30 Celsius-fokos nyári meleg, vasárnap viszont várhatóan egy hidegfront...","id":"20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136ecf2-54b6-4ca2-95f6-5e822450f5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Vasarnapig_velunk_marad_a_hoseg","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:22","title":"Vasárnapig velünk marad a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai feladatokat is képes lesz megoldani.","shortLead":"A Google egy új funkcióval szeretné még okosabbá tenni a Lens nevű alkalmazását, így az hamarosan már matematikai...","id":"20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241d42c4-d08c-471b-b46c-16f59bcf17d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351087ad-c2da-4b5f-b216-b2e28c2bf446","keywords":null,"link":"/tudomany/20200821_google_lens_matematika_homework_egyenlet_megoldasa","timestamp":"2020. augusztus. 21. 12:03","title":"Instant megoldja majd a matekpéldákat a Google Lens alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","shortLead":"Kétéves tervet rendelt Orbán a gazdasági szakemberektől a növekedés beindítására.","id":"20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0d79a4b-7011-4408-bab2-a5332c6ed9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c22873-fd0f-49f9-85a6-47e631c2b548","keywords":null,"link":"/itthon/20200821_orban_interju_kossuth_radio_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 21. 09:26","title":"Orbán: Szeptembertől \"satu közeli\" szigor lesz a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A templomi persely volt a céljuk.","shortLead":"A templomi persely volt a céljuk.","id":"20200820_A_templomfalat_is_kibontotta_nemi_aproert_ket_tolvaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f1cd7a7-1077-4977-ba78-a1e8d20a4932","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_A_templomfalat_is_kibontotta_nemi_aproert_ket_tolvaj","timestamp":"2020. augusztus. 20. 20:55","title":"A templomfalat is kibontotta némi apróért két tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70 százaléka éri el, míg 10 éves korig a vállalkozások 46 százaléka jut el - közölte az Opten.","shortLead":"Romlott az elmúlt egy évben is az induló magyar cégek túlélési rátája, az 5 éves kort a cégeknek kevesebb mint 70...","id":"20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=134e4dcb-ef25-4552-a684-a14a426c3d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4c4fbe-b3b3-4ccd-a379-576d9aa124f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200820_Egyre_tobb_ceget_alapitanak_a_magyarok_de_egyre_tobben_is_hullanak_el","timestamp":"2020. augusztus. 20. 13:48","title":"Egyre több céget alapítanak a magyarok, de egyre többen is hullanak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön közölt hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Április vége óta nem volt ilyen magas a regisztrált koronavírus-fertőzések napi száma Németországban a csütörtökön...","id":"20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0f077fe-2e77-4eb7-8e6a-2e2089bfbef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2dff-e655-411c-90f0-d31d53ca2f51","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Tobb_tesztet_vegeztek_egybol_negyhavi_rekordra_emelkedett_az_uj_megbetegedesek_szama_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:48","title":"Több tesztet végeztek, egyből négyhavi rekordra emelkedett az új megbetegedések száma Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket az mexikói határon építendő falra kalapoztak össze. ","shortLead":"2016-ban volt az amerikai elnök kampányfőnöke, most pedig nem tud elszámolni azokkal az adománypénzekkel, amiket...","id":"20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720fe045-c808-425c-9205-02405a701dcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc2b6e6-f82c-4a7f-aca6-661f434d0e77","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Letartoztattak_Steve_Bannont_Trump_korabbi_kampanyfonoket","timestamp":"2020. augusztus. 20. 17:38","title":"Letartóztatták Steve Bannont, Trump korábbi kampányfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig a megújuláshoz az esélyt éppen ezek a saját hangon, hiteles és autonóm személyként megszólalni képes \"sztárok\" adnák. Vélemény.","shortLead":"Magyarország egyik legnépszerűbb papját leállította a saját egyháza. Elvégezte ugyanazt, amit nagyban a NER. Pedig...","id":"202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=743f5277-757a-4295-aa4a-b99498a9ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d1fbb8-9450-4645-86f2-af8c7f242dfe","keywords":null,"link":"/360/202034_lassuk_uram_isten_mire_megyunk_ketten","timestamp":"2020. augusztus. 20. 12:00","title":"Tóta W.: Hodász atyával az egyház azt játszotta le kicsiben, amit a NER nagyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]