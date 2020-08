Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","shortLead":"A tanács előzőleg két lépésben – júniusban és júliusban (15-15 bázisponttal) – csökkentette az irányadó rátát. ","id":"20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaa1fd97-f68c-48dc-a2da-83ee185ba9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a571e385-d5e3-4a56-a3f3-7956a5fdf79d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_kamatdontes_monetaris_tanacs","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:58","title":"Kamatdöntő ülést tart a monetáris tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben alakulhat viszont a demokráciák sorsa. Így vélekedik Yascha Mounk, a populizmus szakértője. ","shortLead":"Az elmúlt 10 év jó időszak volt a világban a diktatúrák számára, de ennek most vége szakadhat. Annál kedvezőbben...","id":"20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38c9d736-c078-4066-8a65-a0af2b82288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24988e22-ccac-4353-9b49-885723dcb7b8","keywords":null,"link":"/360/20200825_Foreign_Affairs_Kemeny_idok_jonnek_a_populistakra","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:30","title":"Foreign Affairs: Kemény idők jönnek a populistákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","shortLead":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","id":"20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23b71e9-2ea6-4c25-90cf-6a09946c4ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:42","title":"Salvini: Orbán kettő nullra legyőzte Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt hinné, látványos hatással van a környékre egy tragikus haláleset, de nem: Lyukóvölgyben ezek éppúgy részei a hétköznapi életnek, mint a járhatatlan földutak és a szeméttel fűtött házak.","shortLead":"A szokásosnál is életveszélyesebb dizájnerdrog áldozatainak majdnem fele kötődik Miskolc szegregátumaihoz. Az ember azt...","id":"20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae99126-1789-47b5-b3ed-40450b38e9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ee6017-050e-4972-9860-ce34b37cd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_bika_dizajnerdrog_lyukovolgy_miskolc_riport","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:30","title":"A pusztító dizájnerdrog csak egy újabb gondot jelent az ország legnagyobb nyomornegyedében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","shortLead":"Az üzletember az elmúlt napokban folyamatosan bírálta a korlátozó intézkedéseket.","id":"20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088ed512-284b-4bb8-be51-840b5f1a5e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d9d3d7-bbb3-4855-885f-04ab66e3098e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Komoly_tunetekkel_kerult_korhazba_a_koronavirusos_Flavio_Briatore","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:58","title":"Komoly tünetekkel került kórházba a koronavírusos Flavio Briatore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző kedvelt funkcióit is megkapta.","shortLead":"Az európai felhasználók már letölthetik az androidos Firefox böngésző legújabb változatát, ami az asztali böngésző...","id":"20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f430c880-d62c-4634-97b8-dd2dbdd75bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a1f77d-9d6e-4af3-829e-517e3425e670","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_mozilla_firefox_bongeszo_android_letoltes","timestamp":"2020. augusztus. 25. 14:03","title":"Töltse le, próbálja ki: megújult az androidos Firefox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd elhajtott a tetemével. A bíróság szerint helyesen járt el, mert a vadállományt védte.","shortLead":"Nemzetközi botrány lett abból 2016-ban, hogy Szalkszentmártonnál egy vadász lelőtte egy francia pár kutyáját, majd...","id":"20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bcaa39b-b095-44d5-be48-35851718d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09f7dcb-fbda-4132-9c5e-31cb7dc290a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_szalkszentmarton_vadasz_allatkinzas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:27","title":"Felmentették a francia nő kutyáját agyonlövő vadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","shortLead":"Se a maszkviselés, se a lázmérés nem lesz kötelező, szűrni csak akkor fognak, ha valahol felüti a fejét a fertőzés.","id":"20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c18f-c96e-4208-8f09-eeca7d48d3da","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_tanevkezdes_maszk_tavolsagtartas_fertotlenites_oktatas_pedagogusok_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:25","title":"Még készül a protokoll arra az esetre, ha gócponttá válna egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]