Az egész selejtezőkör legnagyobb szenzációját érte el a Ferencváros focicsapata azzal, hogy a nagyon erős helyzetkihasználásának köszönhetően kiejtette a skót bajnok Celticet szerda este a Bajnokok Ligájából. Bár a magyar sportsajtó állítása finom túlzás arról, hogy egész Európa a Fradiról beszél, a külföldi lapok tényleg komoly eredményként írnak arról, hogy a magyar bajnok megverte a nála papíron négyszer értékesebb kerettel bíró skótokat.

A The Scotsman azt írja, hogy a Celtic a gyenge védekezése miatt kapott ki, de rámutattak egy súlyosabb problémára is:

a skót bajnok most már a Celtic Parkban is verhetővé vált, legyen az tele vagy üres. Az elmúlt tizenkét hónapban a CFR Cluj, a Köbenhavn és a Ferencváros is kiütötte a Celticet, ami kilenc gólt kapott hazai pályán ettől a három csapattól.”

A BBC azt emelte ki, hogy hiányzott a Celtic állandó kezdőcsatára, és azt is problémaként említette, hogy a csapat túlzottan függ Odsonne Édouardtól: Neil Lennon vezetőedző Ryan Christie-t játszatta csatárként, aki, bár egyenlítő gólt szerzett, rettentő sok helyzetet kihagyott.

Hasonló állásponton van a Sky Sports is, de ők az anyagi különbséget is kiemelték: „Óriási győzelem ez a Ferencvárosnak, hiszen az anyagi helyzetét össze sem lehet hasonlítani a Celticével. (...) Most azért kell az Európa-ligában folytatniuk, mert Lennon nem tett a kezdőbe egy valódi támadót.”

A Daily Record öt pontban elemezte, miért került újra messzire a Celtic a BL-től: az újság szerint a 2019-es szégyenteljes kolozsvári teljesítményénél is nagyobb bukás ez, akkor a CFR az Európa-ligából verte ki őket, a meccs árnyéka viszont azóta is a csapatra vetül. Azt is megjegyezték, hogy a lesbíró többször is kétségesen döntött a meccsen, azon is sok mehetett el.

A The Guardian főleg a skótok edzőjének nyilatkozatával foglalkozik, aki a szokásos edzői sallangokat pufogtatva hangoztatta, hogy nem voltak rendben mentálisan. Mellette kiemelten foglalkoznak a meccs statisztikájával is: azzal, hogy a Celtic 19-szer lőtt kapura, s közülük kilenc be is ment volna, ha nem ér bele Dibusz Dénes, miközben a Fradi összesen négy lövéséből három tartott kapura, ebből jött össze a győzelem.

A Fradi jövő hétfőn kap új ellenfelet, akár újra összekerülhet a Dinamo Zagrebbel.