[{"available":true,"c_guid":"2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt tudtuk, hogy Sziget nélkül fogjuk zárni a hónapot, de megtudtuk azt is, hogy az Ünnepi Könyvhétről is lemondhatunk idén. Közben Vidnyányszky Attila a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tűzte ki a zászlóját, Novák Előd pedig a polgármesteri hivatalokról rángatta le a zászlókat. Ez volt az augusztus a Kult és az Élet+Stílus rovatban.","shortLead":"Augusztusban nemcsak a nyártól vagyunk kénytelenek búcsúzni, hanem a veszteségeinket is számba kellett vennünk. Azt...","id":"20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af3d5a0-8e3c-4a2a-aea3-61afdbb76b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3233d03-791f-41ec-9fb1-96d0e4725036","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Ment_a_bagazsozas_es_zaszlorancigalas","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:52","title":"Ennyi üzenetet talán még sosem kapott Vidnyánszky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség intézményeire fordítottak.\r

","shortLead":"Az Emmi szerint nem térül meg az, amit az elmúlt másfél évtizedben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség...","id":"20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=490706c1-33d7-4627-aa67-45a86e7f40e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f04c46-7d13-4fa3-a7af-6eb70835d099","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_ivanyi_gabor_magyar_evangeliumi_testverkozosseg_iskola_ovoda_tobblettamogatas_emmi","timestamp":"2020. augusztus. 29. 21:29","title":"Megvonja Iványi Gáborék iskoláinak kiegészítő támogatását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481","c_author":"Ballai Vince - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új tanévbe az iskolák. Van ugyan minisztériumi protokoll, de a régi, korszerűtlen épületekben működő iskolákban erősen kérdéses a megvalósíthatósága, ráadásul sokak szerint nem is elég konkrét. A bizonytalanságok ellenére azonban többek szerint fontos lenne normálisan elindítani a tanévet, és ha romlik a helyzet, legalább az alsóban elkerülni a teljes leállást.","shortLead":"Kétségek közepette és a bizonytalanságok miatt kissé tanácstalanul vágnak bele a koronavírus-járvány fenyegette új...","id":"20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc16fb5-3720-4e73-9d07-43568b375481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58e54a4-fcac-4a62-b935-e3fc04feb1c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_iskolakezdes_uj_tanev_koronahelyzet_oktatas_emmi_protokoll_iranymutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 06:30","title":"Maszkviselés az első falatig és óra után padot fertőtlenítő diákok – így indul a rendkívüli tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","shortLead":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","id":"20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff9b336-9404-44a4-b259-ee25fc05a4e8","keywords":null,"link":"/elet/20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:14","title":"Ezzel az öt számmal lehetett volna 1,2 milliárdot nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba indulnak gépek. ","shortLead":"A cég a határzárral indokolta a döntést, amely alapján szeptember hetedikétől csak a legfrekventáltabb irányokba...","id":"20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdf77d3-0912-46b4-a16a-101e4c774cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_Jelentos_jaratcsokkentest_jelentett_be_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. augusztus. 29. 23:10","title":"Jelentős járatcsökkentést jelentett be a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem esett baja, csak megijedt.","shortLead":"Nem esett baja, csak megijedt.","id":"20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3c8ab78-9531-4d5e-8b2e-2f8335c78e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e260430a-3777-44cb-8e0a-15c7ded2e1d4","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Sarkany_vitt_el_egy_haromeves_kislanyt_Tajvanon","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:44","title":"Sárkány vitt el egy hároméves kislányt Tajvanon - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oktatás digitális aspektusait hangsúlyozó Magyar Telekom a tanévkezdés apropóján egy hétig korlátlan mobilinternet-elérést tesz lehetővé a Magenta 1 csomagban lévő ügyfeleinek.","shortLead":"Az oktatás digitális aspektusait hangsúlyozó Magyar Telekom a tanévkezdés apropóján egy hétig korlátlan...","id":"20200831_telekom_magenta1_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_tanevkezdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccd6089f-84ba-4b37-b17d-cfaeec2bbd62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb0fed4-ca95-4b95-b1a2-5632af1de526","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_telekom_magenta1_korlatlan_mobilinternet_aktivalasa_tanevkezdes","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:33","title":"Több mint 500 ezer Telekom-ügyfél kap korlátlan mobilnetet egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","shortLead":"A helyi strandok környezetében, továbbá a Nagy-ág és a Maros vizében a legmagasabb a szennyezés.","id":"20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b710375f-a8eb-4887-bfe8-a2076ef4c9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3484f22b-374d-4536-a733-3ebb75c7c600","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_tisza_mikromuanyag_mellekfolyo","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:15","title":"Jelentős a mikroműanyag-szennyezettség a Tiszában és mellékfolyóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]