Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata: a titanoszauruszok közé tartozó őslény vonásairól képet alkothattak a tudósok.","shortLead":"Meglepő részletekkel szolgált egy Argentínában talált fosszilis dinoszauruszembrió koponyájának vizsgálata...","id":"20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4132df1b-0686-4289-92bb-2176263b027d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8de9195-4d10-4e8c-9eaf-fec8fd445f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_fosszilis_dinoembrio_koponyajanak_vizsgalata_eredmenyek","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:03","title":"Meglepő állapotban találtak rá egy 80 millió éves titanoszaurusz-embrióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat leleplezéséről. A Beavatási eskü nehezen emészthető anyag, lassan is indul, de kár kihagyni.","shortLead":"Lenyűgöző dokusorozat készült az elmúlt évek talán legbrutálisabb szexszektájának a történetéről és a hálózat...","id":"20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da06b39d-172f-48c5-82d7-18a8398dc666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e2b7a4-9283-4f0f-be40-f0f08db1d88d","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Jelolj_meg_Mester_megtiszteltetes_lenne","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:00","title":"„Jelölj meg, Mester, megtiszteltetés lenne!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","shortLead":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","id":"20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2eb35-3705-4f00-b480-3c7c07e1ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:23","title":"Megsemmisítette a bíróság a gödi polgármester második felfüggesztését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","shortLead":"Először szerepelt Grand Slam-tornán Balázs Attila, háromszettes vereséggel búcsúzott.","id":"20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3584731e-6373-454d-8c24-4de8362b5eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2307b829-9825-4eb2-a74f-e148a69df8e6","keywords":null,"link":"/sport/20200901_Balazs_Attila_US_Open_tenisz","timestamp":"2020. szeptember. 01. 05:32","title":"Balázs Attila vereségével kezdődött a US Open","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","shortLead":"Zalaegerszegen elmaradnak a tanévnyitók is.","id":"20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e08e04-5de6-479d-81e8-f97cc220f616","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_idosotthon_tilalom_szolnok_zalaegerszeg","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:14","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a zalaegerszegi és szolnoki idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","shortLead":"Akkorka, mint egy autó, de atom-tengeralattjárókat is elhúz, ha kell.","id":"20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82c64daa-6d73-4baf-8c22-bd820481ee47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c72b23-7595-494a-8de7-e210662410e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Tul_cuki_a_haboruhoz_az_amerikai_haditengereszet_legkisebb_hajoja","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:20","title":"Túl cuki a háborúhoz az amerikai haditengerészet legkisebb hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f7957d-5415-475f-a8bd-186692c00dda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Célt értek az amerikai kormány aggódó szavai: a Facebook és a Google lemondott arról a tervéről, hogy gyors internetre alkalmas adatkábelt létesítsen Hongkong és az USA között.","shortLead":"Célt értek az amerikai kormány aggódó szavai: a Facebook és a Google lemondott arról a tervéről, hogy gyors internetre...","id":"20200831_facebook_google_plcn_adatkabel_hongkong_kina_amerikai_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4f7957d-5415-475f-a8bd-186692c00dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a461893-c56a-4cdb-918d-d8176c81cdb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_facebook_google_plcn_adatkabel_hongkong_kina_amerikai_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:08","title":"Elkerüli Hongkongot a Facebook és a Google gigászi adatkábele, mert Amerika lehallgatástól tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]