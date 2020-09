Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","shortLead":"Kihűlt és kimerült a férfi, de a helyzethez képest jól van.","id":"20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23a0703-758e-4f14-8fb6-87eb2af49461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee87d86-4ec3-47ca-9acb-ae83baa6df9d","keywords":null,"link":"/sport/20200901_la_manche_csatorna_atuszas_mentes","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:10","title":"Egyedül akarta átúszni a La Manche csatornát, nyolc óra keresés után találták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","shortLead":"Egy nap alatt közel háromezren haltak bele a koronavírusba, 147 ezer új fertőzöttet diagnosztizáltak.","id":"20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c82be64-2b43-458b-b0b2-5a1533a65c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2da6fa9-cc5d-42db-b292-edaa5ad0db33","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_koronavirus_fertozottek_szamok_25millio","timestamp":"2020. augusztus. 31. 07:26","title":"Elérte a 25 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","shortLead":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","id":"20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e087f38-0715-4c0c-8d1b-13c708a7fb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","timestamp":"2020. augusztus. 31. 22:48","title":"Látványos felvételeket közölt az Időkép a hétfő esti viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","shortLead":"A bíróság ezzel Balogh Csaba mindkét felfüggesztését megszüntette.","id":"20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3504f59-df6b-4a17-9836-b4a09b1bc0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f2eb35-3705-4f00-b480-3c7c07e1ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_god_polgarmester_felfuggesztes_birosag","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:23","title":"Megsemmisítette a bíróság a gödi polgármester második felfüggesztését is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria határán fekvő tóból. A Mélységi mámorra keresztelt nedű limitált kiadásban kapható.","shortLead":"Egy év és három és fél hónapig a Boden-tó mélyén fekvő fehérbort emeltek ki szombaton a Németország, Svájc és Ausztria...","id":"20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddce155d-d773-401a-b730-1e85f881fce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f5b37c-7410-4052-bc2a-e9ebab1848d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_A_Bodento_melyen_erlelt_bort_hoztak_a_felszinre","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:01","title":"A Boden-tó mélyén érlelt bort hoztak a felszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is leszerződött.","shortLead":"Az új magyar óriásbank a legnagyobb rivális OTP egykori második emberével erősít, aki a Mészáros Csoporttal is...","id":"20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b14f5e77-6e88-45b3-aa0b-526cdd5459cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daafa91e-1a72-444b-9f7d-c00d9e91d4a7","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_meszaros_otp_bankholding_barna_zsolt","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:52","title":"Mészáros Lőrinchez igazolt az OTP volt vezérigazgató-helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","shortLead":"Lélegzethez jut a súlyosan eladósodott Tenisz Szövetség.","id":"20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dad2888-53bb-4069-8903-5bbb55fb73df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8d0106-31fc-400f-b1e5-71cbe3ea3120","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_kormany_azonnali_milliardokkal_segiti_ki_a_Lazar_vezette_Tenisz_Szovetseget","timestamp":"2020. augusztus. 30. 17:27","title":"A kormány azonnali milliárdokkal segíti ki a Lázár vezette Tenisz Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","shortLead":"A szuperkönnyű 600 lóerős autóval viszonylag könnyen megoldható volt a feladat.","id":"20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbde0ee-ac38-41aa-a885-9b92cdb092cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac5e7bc-3e68-480a-949e-e9a25384c9fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200901_par_perc_alatt_54et_elozott_ez_a_bmws__video","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:59","title":"Pár perc alatt 54-et előzött ez a BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]